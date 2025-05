Vichttals Tugay Temel (l.) und Dogukan Türkmen hatten beim Spiel gegen Fortuna Köln viel Grund zur Freude. – Foto: Fabian Nellessen

Vichttal dreht die Partie gegen Fortunas Reserve Aus einem 0:1 machen die Stolberger ein 3:2 und gewinnen damit in der Fußball-Mittelrheinliga das fünfte Spiel in Folge

Es war ein hartes Stück Arbeit bei sommerlichen Temperaturen, am Ende aber durfte der VfL Vichttal erneut jubeln: Mit 3:2 (0:1) behaupteten sich die Stolberger am Donnerstagnachmittag bei Fortuna Köln II und feierten damit den fünften Sieg in Folge. „Wir haben in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, das war absoluter Abstiegskampf. Und das braucht es auch. Das ist wieder nur eine Momentaufnahme, auch 26 Punkte werden noch nicht zum Klassenerhalt reichen. Aber ein großes Kompliment an meine Mannschaft“, freute sich Vichttals Trainer Andi Avramovic nach Spielende.

Chancenarme erste Halbzeit Nach einem Erfolg der Gäste hatte es zwischenzeitlich nicht ausgesehen. In der zehnten Minute schnappte sich Fortunas Gjorgji Antoski nach einem verunglückten Klärungsversuch der Vichttaler den Ball. Der 33-Jährige fasste sich aus knapp 20 Metern ein Herz und traf zum 1:0 für die Hausherren. Dem Fortunen gelang rund zehn Minuten später auch fast das 2:0. Ein kapitaler Fehlpass von Vichttals Schlussmann Kaan Gökcesin landete bei der Kölner Nummer Zehn, die bei ihrem Abschluss dann allerdings am Keeper scheiterte. Viel mehr passierte in der insgesamt recht chancenarmen ersten Halbzeit auch nicht. Beide Mannschaften waren bemüht, im letzten Drittel aber zu ungenau.

Ganz anders der zweite Durchgang: Avramovic hatte zur Pause gleich dreimal gewechselt, was für neuen Schwung sorgte – und den frühen Ausgleich. Der hatte eine gewisse Ähnlichkeit zum 1:0 in der ersten Hälfte, nur mit dem besseren Ende für die Gäste. Apostolos Ioannidis‘ Distanzschuss aus ebenfalls rund 20 Metern nämlich landete im gegnerischen Kasten. In der 60. Minute ein kurzer Schockmoment aus Vichttaler Sicht: Antoskis Abschluss aus rund 16 Metern senkte sich zwar gefährlich tief, knallte aber nur ans Lattenkreuz – die Gäste im Glück. Heute, 15:30 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln II VfL Vichttal VfL Vichttal 2 3 Abpfiff