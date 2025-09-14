 2025-09-10T07:23:22.987Z

Andi Avramovic, Trainer des VfL VIchttal, hatte nach dem Spiel einen Grund zum Lachen.
Andi Avramovic, Trainer des VfL VIchttal, hatte nach dem Spiel einen Grund zum Lachen. – Foto: Ayhan Gündüz

Vichttal dominiert zweite Hälfte: "Kleinste Fehler direkt bestraft"

Avramovic-Team siegt 4:1 – Said hält Elfmeter kurz vor der Pausern

Vor 600 Zuschauern im Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Vichttal und dem 1. FC Düren setzte sich die Heimelf am dritten Spieltag der Mittelrheinliga klar mit 4:1 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Frederik Said einen Elfmeter von Philipp Simon parierte, entschied Vichttal nach der Pause die Partie für sich.

Robin Ahns brachte die Gastgeber früh in Führung, Ilhan-Serhat Kocamis glich aus. Dogukan Türkmen stellte noch vor der Pause auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Pepijn Schlösser und Sinan Ak auf 4:1.

Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL Vichttal lobte die Geschlossenheit seines Teams: "Wir haben heute sehr gut nach hinten gearbeitet und auch einigen Tempo-Angriffen von Düren standgehalten. Beide Mannschaften haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht und wir haben Glück, dass unser Torwart den Elfmeter kurz vor der Halbzeit hält. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben somit auch verdient gewonnen."

Lausberg: "Natürlich bitter"

Dürens Trainer Luca Lausberg haderte mit der verpassten Gelegenheit zum Ausgleich: „Ich war mit unserem Leistungsbild in der ersten Halbzeit sehr zufrieden, wir hatten viele Phasen im ersten Durchgang, wo wir gegen einen Top-Gegner wirklich auf Augenhöhe agiert haben und selbst immer wieder gefährliche Aktionen kreieren konnten. Natürlich ist es bitter, dass der Elfmeter kurz vor der Pause nicht verwandelt wurde. Denn ein 2:2 zur Pause wäre der verdiente Lohn gewesen für einen couragierten Auftritt in Halbzeit 1.“

Im zweiten Durchgang sei Vichttal stärker geworden, so Lausberg: „Vichttal war dann schon überlegen, wobei wir es da aber trotzdem auch über einen vernünftigen Zeitraum hinweg immer noch geschafft haben, den Gegner nicht so sehr ins Tempospiel kommen zu lassen. Aber mit zunehmender Spielzeit dann auch nach dem 3:1 war Vichttal dann schon dominant und hatte auch noch ein paar Gelegenheiten. Meine Mannschaft hat sich trotzdem nicht aufgegeben, das kann ich nur sehr positiv betonen.“

Das Fazit des Dürener Trainers fiel selbstkritisch aus: „Am Ende ist so ein Spiel wie heute ein weiterer wichtiger Moment in unserer Lernkurve. Gegen Top-Mannschaften der Liga werden nun mal auch kleinste Fehler direkt bestraft. Der Sieg für Vichttal geht in Ordnung, fällt vielleicht um ein Tor zu hoch aus, aber wir nehmen wichtige Erkenntnisse mit für die kommenden Wochen.“

