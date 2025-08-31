Vichttal bringt den Top-Favoriten ins Wanken Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal holt zum Auftakt ein 2:2 gegen Hohkeppel. Die Halbzeiten verlaufen sehr unterschiedlich.

Die Spielplaner hatten zu Beginn der Saison erneut etwas Spezielles für den VfL Vichttal vorgesehen: 2024 war Top-Favorit Bonner SC am ersten Spieltag zu Gast auf dem Dörenberg gewesen. Dieses Jahr empfing der verstärkte Fußball-Mittelrheinligist den Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel, der von nicht wenigen als legitimer Nachfolger des BSC gesehen wird.

Dementsprechend waren die Erwartungen an das Spiel. Am Ende konnte man sagen, dass beide Teams diesen auch gerecht wurden: Nach wilden 90 Minuten plus langer Nachspielzeit trennten sich Vichttal und Hohkeppel 2:2 (1:0). „Ich glaube, dass die Zuschauer das erwartete Spiel gesehen haben: Zwei Mannschaften, die extremes Tempo angeschlagen und von der ersten Sekunde an versucht haben, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung“, bilanzierte VfL-Trainer Andi Avramovic.

Nur ein Vorwurf

In Durchgang eins konnte man dem VfL eigentlich nur eins vorwerfen: nicht den zweiten Treffer nachgelegt zu haben. Vom Status als Top-Favorit zeigte der Regionalliga-Absteiger, der vergangene Saison eigentlich den Durchmarsch in die 3. Liga schaffen wollte, nur selten etwas. Oder konnte es vielleicht auch nicht: Vichttal wirkte taktisch reifer und körperlich präsenter.

Bestes Beispiel war einer der Neuzugänge von Teutonia Weiden: Gegen den Ball verfolgte Linksverteidiger Canel Cetin den nur größenmäßig in einer anderen Liga spielenden Mike Owusu über den ganzen Platz und eroberte Ball für Ball. Mit der Kugel hatte Cetin offenbar noch genug Lungenvolumen, um als eine Art zweite Spitze zu fungieren. „In der ersten Halbzeit haben wir das taktisch in der Defensive sehr gut gelöst. Der Gegner hatte enorme Probleme, einen Spielrhythmus zu entwickeln“, lobte Avramovic.

Und zu Beginn von Durchgang eins war sein Team auch ein Meister der Effizienz; die erste Großchance brachte die Führung. Nach zehn Minuten Abtasten landete eine Ecke des Gastgebers am zweiten Pfosten. Im Gewusel wurde der Ball in die Mitte zurückgelegt. Dort stand Robin Ahns goldrichtig: Der Neuzugang von Teutonia Weiden erzielte per Kopf sein erstes Tor für den VfL am Dörenberg (10.).

Vier weitere Möglichkeiten zählte der aufmerksame Beobachter für den Gastgeber – zwei davon der Marke „Riesenchance“. Einmal verzog Dogukan Türkmen nach langem Ball in den Strafraum freistehend aus kürzester Distanz (20.). Ein anderes Mal knallte Vichttals Zehner den Ball nach Flanke von Henrik Artz aus ähnlicher Position an den Pfosten (36.).

Wenn von Hohkeppel etwas kam, dann richtig: Nach einem Freistoß konnte VfL-Torwart Frederik Said den Ball so gerade noch an die Latte lenken (34.). Kurz vor der Pause, nach dem besten Angriff der Eintracht, zielte Ufumwen Osawe aus guter Position knapp drüber (44.). Trotzdem sagte Avramovic mit Recht: „Wir verpassen es, das 2:0 nachzulegen. Im Gesamtbild geht die erste Halbzeit deutlich an uns.“

Zwei Fragen stellten sich für den zweiten Durchgang: Würde Vichttal den vergebenen Chancen noch hinterhertrauern? Und würde der Gastgeber der Manndeckung über das ganze Feld körperlich Tribut zollen? Beide Fragen ließen sich eher mit einem Ja beantworten. Dabei sprach der Spielverlauf zunächst für den VfL.

Torwart Said rettete einmal stark aus kürzester Distanz gegen Osawe (51.). Vichttal zeigte wieder Effizienz zu Beginn: Ein eigentlich wie eine Rettungsaktion aussehender langer Ball von Artz landete bei Sinan Ak. Der Linksaußen zog in die Mitte, hielt einfach mal drauf – und mit etwas Hilfe des Gästetorwarts Kevin Jackmuth stand es plötzlich sogar 2:0 (57.).

Die Zwei-Tore-Führung hielt nicht lange. Der nun nicht selten mit elf Spielern in der eigenen Hälfte zurückgedrängte Gastgeber war im Umschaltspiel nicht ganz geordnet. Der Regionalliga-Absteiger nutzte das, Owusu traf zum 1:2 (64.). Avramovic rief 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eine „wichtige Resistenzphase“ aus. Die sicherlich einfacher gewesen wäre, wenn Bismark Quayson nach einem schönen Konter das 3:1 erzielt hätte. Er scheiterte aber mit seinem Flachschuss (71.).

Und dann wurde der VfL bestraft: Einen Freistoß bekam der Gastgeber nicht aus der Gefahrenzone geklärt; der Ball landete bei Owusu. Der ehemalige Spieler des 1. FC Düren netzte im Strafraum zum 2:2 ein (75.). Hitzig inklusive einer Rudelbildung mit Leuten, die nichts auf dem Spielfeld verloren hatten, wurde es kurze Zeit später: Der eingewechselte Marwin Ailiesei fiel nach einem Zweikampf mit Cenk Durgun zu Boden und deckte den Ball ab. Hohkeppels Kapitän trat in Richtung Ball und Spieler, traf eher den Spieler und bekam nicht unverdient die Rote Karte dafür (78.).

Trotz Überzahl gelang es Vichttal nicht mehr, wirklich Zählbares offensiv herauszuspielen. Zu viel Kraft hatte die Mann-gegen-Mann-Jagd über das ganze Feld offenbar gekostet. „Hey, wir sind doch ein Mann mehr“, wunderte sich auch Yassine Ali Gnondi, der auf der Achterposition begonnen hatte und zum Schluss ganz vorne spielte. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig den Zugriff verloren“, bilanzierte Avramovic.

So blieb es beim 2:2 und eine dritte Frage kam auf: War es nun ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte? Neuzugang Nuredin Alikahn, der auf der Sechs spielte, sprach von „zwei verlorenen Punkten nach dummen Gegentreffern“. Sein Trainer formulierte es etwas anders: „Wir haben hier den absoluten Top-Favoriten zu Gast gehabt und eine extrem gute erste Halbzeit gezeigt. Aber man muss dem Gegner auch ein Kompliment machen nach dieser zweiten Halbzeit. Es ist immer eine Frage der Perspektive.“

Vichttal: Said - Schlösser, Ahns, Rother, Cetin - Alikahn - Artz, Ali Gnondi (90. +5 Pollmann), Türkmen (70. Chahrour), Ak - Quayson (75. Ailiesei)

