Vichttal bleibt Tabellenführer

„Frechen gehört nicht gerade zu unseren Lieblingsgegnern“, sagte Vichttals Trainer Andi Avramovic vor der Partie gegen Frechen. Nach dem Abpfiff dürfte sich seine Meinung ein wenig geändert haben. Mit 1:0 (0:0) gewann seine Mannschaft dank eines späten Treffers des eingewechselten Janes Pollmann.

Der Tabellenführer der Mittelrheinliga musste auf den gelbgesperrten Sinan Ak verzichten. Dafür wich Stürmer Yassine Ali Gnondi auf die linke Seite aus, Dogukan Türkmen versuchte sich in vorderster Front. Türkmen war es dann auch, der in Minute sechs den ersten Schuss auf das gegnerische Tor abgab, der Ball wurde jedoch gehalten.

Auf der anderen Seite wurde es gefährlich, als Ali Gnondi nach einem Freistoß mehr die Schulter als den Kopf an den Ball, diesen aber nicht über die Linie brachte und vor allem in Minute 34: Max Peters flankte, vom stets agilen Ali Gnondi sprang der Ball zu Türkmen, der plötzlich völlig frei aus fünf Metern zentral vor dem Tor zum Schuss kam, jedoch daneben schoss. So ging es torlos in die Kabinen.

Frechen, als Tabellenfünfter angereist, spielte schnell nach vorne, wirklich gefährlich wurde es für Vichttals Torhüter Frederik Said zunächst nicht. Gästestürmer Patrick Friesdorf-Weber, der bereits zehn Tore in dieser Saison erzielt hat, war bis auf Versuche aus der Ferne gut bei Vichttals Abwehrblock aufgehoben.

Im zweiten Abschnitt ging es personell unverändert weiter und schon nach wenigen Sekunden wäre fast das 1:0 gefallen. Max Peters setzte einen Freistoß aus rund 30 Metern an die Latte. „Es hat uns die Energie gefehlt, die uns ausmacht“, sagte der Trainer über die erste Hälfte. Die Worte des Trainers fruchteten.

Die Gastgeber blieben nämlich am Drücker und in Minute 50 vergab erneut Ali Gnondi - sein Schuss aus 20 Metern flog links am Tor vorbei. Zehn Minuten später wurde ein Schuss von Peters geblockt, in der 67 Minute bot sich Linksverteidiger Canel Cetin die Chance, als er nach einer schönen Kombination über rechts im Strafraum zum Schuss kam, in Gästetorwart Julian Quirk jedoch seinen Meister fand. Wieder nur eine Minute später scheiterte auch Ali Gnondi an Quirk.

Die Gäste fanden in dieser Phase des Spiels offensiv so gut wie gar nicht mehr statt und Andi Avramovic legte von der Bank nach. Für Nuredin Ali Khan wechselte er Mustapha Charour ein und die Nummer sieben überzeugte mit einigen gelungenen Aktionen - in der Offensive, aber auch in der Arbeit gegen den Ball.

Glückliches Händchen

In der 77. Minute nahm er Hendrik Artz runter und schickte Janes Pollmann aufs Feld. Und fast hätte der 19-Jährige mit seiner ersten Aktion das 1:0 erzielt. Nach einem Konter verzog er jedoch aus halbrechter Position.

Wenige Minuten später sollte er es besser machen. Es lief die 87. Minute, als Chahrour antrat, auf die rechte Seite passte und eine Flanke mustergültig auf dem linken Fuß von Türkmen landete. Dessen Direktabnahme wehrte Quirk ab, Janes Pollmann stand jedoch goldrichtig und staubte zum 1:0 ab.

„Ich denke vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“, gab Avramovic zu Protokoll.

Vichttal: Said - Cetin, Rother, Ahns, Schlösser - Ailiesei, Ali Khan (71. Chahrour), Artz (77. Pollmann), Peters (90. Hoss), Ali Gnondi - Türkmen (90.+ 2 Malekzadeh)

