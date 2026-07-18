Vicari mit Weilimdorf in 2. Saison

– Foto: Danny Lemke/TSV Weilimdorf

Der 18-Jährige, nach ersten Schritten am Futsalstützpunkt Stuttgart, gehört seit Januar 2026 zum Futsal-Kader des TSV und sammelte in dieser Saison bereits erste Einsätze in der Futsal-Bundesliga. Parallel dazu wurde er gleich zweimal von U19-Nationaltrainer Daniel Gerlach zum Lehrgang an den DFB-Campus nach Frankfurt eingeladen.

„Ich fühle mich beim TSV Weilimdorf von Anfang an bestens aufgehoben und konnte in meiner ersten Saison schon viel lernen. Dass ich dazu auch für die Nationalmannschaft nominiert wurde, motiviert mich zusätzlich. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt und kann es kaum abwarten, in die neue Saison zu starten“, so Vicari.

„Alessio hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, dass er das Potenzial für die Bundesliga mitbringt. Er ist motiviert und möchte sich entwickeln. Wir werden unser bestes geben und sicherlich schnell weitere Ergebnisse sehen. Wir freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison mit uns den Weg gehen will“, kommentiert Daniel Nötzold die Personalie.