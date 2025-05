Viactiv U15-Cup des TuS Düsseldorf-Nord mit großen Namen

Sechs Nachwuchsteams von der 1. bis zur 3. Liga

Es geht vor allem auch darum, hochklassigen Jugendfußball im Stadtteil direkt erlebbar zu machen und dabei vielleicht den einen oder anderen Spieler zu präsentieren, der in ein paar Jahren ein Star in der Bundesliga ist. Dafür spricht auch das Teilnehmerfeld, das der TuS zusammengetragen hat, denn die sieben Gäste, die neben der eigenen U15 an den Start gehen, haben es wahrlich in sich. Denn es haben nicht nur die Nachbarn der Fortuna, von Borussia Mönchengladbach und vom Neu-Drittligisten MSV Duisburg zugesagt, es machen sich auch die C-Jugenden der Bundesligisten FSV Mainz 05 und des VfL Wolfsburg auf die durchaus schon etwas längere Reise. Nicht zu vergessen ist in diesem Reigen auch der Nachwuchs des FC Schalke 04, der DSC 99 komplettiert dann die Düsseldorfer Fraktion.