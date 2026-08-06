VfVuJ Winden setzt nach Aufstieg auf Kontinuität Der Meister der Kreisliga A Düren blickt auf die kommende Bezirksligasaison von Niklas Lohrer · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Winden ist das dritte mal in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen. – Foto: Ralf Schmitz

Der VfVuJ Winden ist zurück in der Bezirksliga. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte gelang dem Verein der Sprung auf Verbandsebene. In der vergangenen Saison sicherte sich die Mannschaft souverän den ersten Platz in der Kreisliga und belohnte sich mit dem Aufstieg. Nun möchte der VfVuJ auch eine Etage höher seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Sander sieht die Mannschaft auf einem guten Weg Die Testspiele gegen Weilerswist (0:2) und Merzenich (2:3) gingen verloren. Spielertrainer Sebastian Sander möchte die Resultate zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht überbewerten. Etwa die Hälfte der Vorbereitung hat der Aufsteiger mittlerweile absolviert. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem, wieder jene mannschaftliche Geschlossenheit zu entwickeln, die Winden in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. „Als Mannschaft gehen wir gerade gute Schritte, um wieder zur Geschlossenheit aus der letzten Saison zurückzukehren“, erklärt Sander. Mit den bisherigen Eindrücken zeigt sich der Spielertrainer grundsätzlich zufrieden: „Ich bin zufrieden mit den Ansätzen in Training und Spiel, darauf können wir aufbauen.“

Winden hält Aufstiegskader zusammen Große Veränderungen musste der VfVuJ im Sommer nicht verkraften. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es den Verantwortlichen gelungen, den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten. „Erfreulicherweise ist es uns wie in den letzten Jahren gelungen, einen Großteil des Kaders beisammenzuhalten“, freut sich Sander. Verstärkung kommt dabei auch aus den eigenen Reihen. Bujar Ademi rückt aus der U19 auf, während Lukas Thuir nach einer Auszeit auf den Platz zurückkehrt. Besonders freut sich Sander über einen weiteren Rückkehrer: „Mit Constantin Pennartz bekommen wir einen Unterschiedsspieler zurück ins Team.“ Auf der anderen Seite wird Dennis Nolden künftig aus privaten Gründen die zweite Mannschaft unterstützen. Weitere dauerhafte Abgänge gibt es nicht, auch wenn einige Spieler aufgrund von Auslandssemestern oder -aufenthalten zeitweise fehlen werden.