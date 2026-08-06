VfVuJ Winden setzt nach Aufstieg auf Kontinuität

Der VfVuJ Winden ist zurück in der Bezirksliga. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte gelang dem Verein der Sprung auf Verbandsebene. In der vergangenen Saison sicherte sich die Mannschaft souverän den ersten Platz in der Kreisliga und belohnte sich mit dem Aufstieg. Nun möchte der VfVuJ auch eine Etage höher seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen.
Die Testspiele gegen Weilerswist (0:2) und Merzenich (2:3) gingen verloren. Spielertrainer Sebastian Sander möchte die Resultate zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht überbewerten.
Etwa die Hälfte der Vorbereitung hat der Aufsteiger mittlerweile absolviert. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem, wieder jene mannschaftliche Geschlossenheit zu entwickeln, die Winden in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. „Als Mannschaft gehen wir gerade gute Schritte, um wieder zur Geschlossenheit aus der letzten Saison zurückzukehren“, erklärt Sander. Mit den bisherigen Eindrücken zeigt sich der Spielertrainer grundsätzlich zufrieden: „Ich bin zufrieden mit den Ansätzen in Training und Spiel, darauf können wir aufbauen.“
Große Veränderungen musste der VfVuJ im Sommer nicht verkraften. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es den Verantwortlichen gelungen, den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten. „Erfreulicherweise ist es uns wie in den letzten Jahren gelungen, einen Großteil des Kaders beisammenzuhalten“, freut sich Sander.
Verstärkung kommt dabei auch aus den eigenen Reihen. Bujar Ademi rückt aus der U19 auf, während Lukas Thuir nach einer Auszeit auf den Platz zurückkehrt. Besonders freut sich Sander über einen weiteren Rückkehrer: „Mit Constantin Pennartz bekommen wir einen Unterschiedsspieler zurück ins Team.“ Auf der anderen Seite wird Dennis Nolden künftig aus privaten Gründen die zweite Mannschaft unterstützen. Weitere dauerhafte Abgänge gibt es nicht, auch wenn einige Spieler aufgrund von Auslandssemestern oder -aufenthalten zeitweise fehlen werden.
Nach dem souveränen Aufstieg verzichtet Winden auf eine konkrete Platzierung als Saisonziel. Stattdessen soll die Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben und der eigene Spielstil auch in der höheren Liga beibehalten werden. „Wir wollen unseren Weiterentwicklungsprozess als Mannschaft weiter vorantreiben und attraktiven sowie leidenschaftlichen Fußball spielen.“ Verstecken möchte sich der Aufsteiger in der Bezirksliga allerdings nicht. Die Zielsetzung für die einzelnen Partien ist eindeutig: „Am Ende werden wir jedes Spiel um drei Punkte spielen, dafür gehen wir auf den Platz.“
Für die kommende Saison rechnet der Spielertrainer mit einer ausgeglichenen Bezirksliga. Im Laufe der Hinrunde könnte sich seiner Einschätzung nach allerdings eine Spitzengruppe herauskristallisieren. „Ich vermute, dass im Laufe der Hinrunde eine zweigeteilte Liga entstehen wird. Ein kleinerer Kreis wird sich durch konstantes Punkten nach oben absetzen, ein Großteil der Liga wird lange mehr oder weniger eng beisammenbleiben.“ Einen Verein, der deutlich gegenüber der Konkurrenz abfallen könnte, erwartet Sander dagegen nicht.
Nach dem souveränen Aufstieg beginnt für Winden damit das nächste Kapitel. Mit einem weitgehend eingespielten Kader und der Geschlossenheit aus der vergangenen Saison möchte der VfVuJ auch in der Bezirksliga seinen Weg weitergehen. Wer sich selbst ein Bild vom Aufsteiger machen möchte, ist in Winden willkommen. Sanders Einladung fällt kurz und eindeutig aus: „Ein Besuch auf unserer Sportanlage in Winden ist immer gern gesehen!“