VfVuJ Winden: Auf zu neuen Ufern

So sehen Meister aus: Winden startet nun in die Bezirksliga mit Trainer Sebastian Sander (o.r.). – Foto: FuPa/Ralf Schmitz

Fußball-Bezirksliga 3: Auf den Aufsteiger VfVuJ Winden warten neue Gegner. Der Trainer ist sehr gespannt.

Favoriten sind für mich...

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Sebastian Sander, Trainer des VfVuJ Winden.

...Alemannia Lendersdorf, die ich weit oben sehe und der SV Lövenich/Widdersdorf, der letzte Saison ebenfalls oben angesiedelt war. Ich denke, die Liga ist generell ziemlich ausgeglichen. Daher wird der Meisterschaftskampf relativ offen sein.

...der VfL Sindorf. Mannschaftliche Geschlossenheit wird dort gelebt.

Am meisten gespannt bin ich auf...

...die komplette Hinrunde, um zu sehen, mit welchen Teams man sich messen darf. Gegen nahezu jede Mannschaft wird es das erste Aufeinandertreffen für uns werden. Ich bin gespannt, was von uns verlangt wird.

Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem...

...verändert in der Reife unserer Spielanlage und der Stabilität in unserem Auftreten.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison...

...in nahezu jedem Spiel an ihre Leistungsgrenze gekommen ist.

Zugänge: Bujar Ademi (eigene U19), Constantin Pennartz (Zülpich)

Abgänge: Dennis Nolden (Zweite Mannschaft), Constantin Monath (Auslandsstudium)

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