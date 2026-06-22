VfV setzt auf die nächste Generation VfV 06 bindet die nächsten Top-Talente – Plat und Peuker bleiben Teil des Zukunftsplans von red · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfV 06 Hildesheim setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Mit Lennart Plat und Louis Peuker bleiben zwei weitere Leistungsträger der erfolgreichen U19 an der Pottkuhle. Beide gelten als wichtige Bausteine der langfristigen Kaderplanung und sollen schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden.

Der VfV 06 Hildesheim treibt die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Herrenbereich weiter voran. Mit Lennart Plat und Louis Peuker haben sich zwei weitere Leistungsträger der erfolgreichen U19 für einen Verbleib beim Oberligisten entschieden. Beide gehörten zu jener Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga verpasste und sich mit dem Einzug in den DFB-Pokal der Junioren zugleich den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte sicherte. Besonders Lennart Plat hatte mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer Vereine geweckt. Der 18 Jahre alte Offensivspieler entschied sich jedoch bewusst für den eingeschlagenen Weg beim VfV 06. Der dribbelstarke Spielmacher, der ursprünglich aus dem Nachwuchs von Hannover 96 stammt, wird zunächst ein weiteres Jahr in der U19 verbringen und dort weiter Spielpraxis sammeln. Parallel soll er bereits regelmäßig an den Oberligakader herangeführt werden, um den Übergang in den Herrenfußball zur Saison 2027/28 optimal vorzubereiten.

Louis Peuker wird diesen Schritt bereits jetzt vollziehen. Der Defensivspieler wechselte vor zwei Jahren aus der U17 von Eintracht Braunschweig nach Hildesheim und entwickelte sich unter U19-Trainer Benni Plaschke zu einem der prägenden Akteure im zentralen Defensivbereich. Künftig wird der zweikampfstarke Abräumer die Vorbereitung unter Cheftrainer Ridha Kitar absolvieren und sich für Einsätze in der Oberliga empfehlen. Mit den beiden Personalentscheidungen unterstreicht der VfV 06 seine langfristige Strategie, den eigenen Nachwuchs stärker in den Herrenbereich zu integrieren und verstärkt auf regionale Talente zu setzen. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Nachwuchsarbeit gezielt professionalisiert – ein Weg, der sich nun zunehmend auch im Kader der ersten Mannschaft widerspiegelt.