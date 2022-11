VfV mit viel Zuversicht ins Hinrunden-Finale Turbulente Tage in Lohne - Trainer und Sportchef stellt Amt zur Verfügung

Finale der Hinrunde in der Regionalliga Nord. Der VfV 06 Hildesheim gastiert am Sonntag, 20. November, ab 13 Uhr beim Aufsteiger BW Lohne. Beide Teams sind aktuell Tabellennachbarn, die Elf aus dem Oldenburger Münsterland rangiert mit 22 Punkten auf Platz 11, die Unger-Jungs haben einen Zähler mehr und sind derzeit auf Rang 9.

Daraus lässt sich schon abzählen, dass ein Sieg des VfV Hildesheim in Lohne den Abstand zur unteren Tabellenhälfte vergrößern würde, mit einer Niederlage würde man sich der Gefahrenzone wieder annähern.

Es wird spannend sein zu beobachten, wie Lohne am Sonntag auftritt. Das Team hat eine bewegte Woche hinter sich, nachdem Henning Rießelmann seinen Job als Trainer und sportlicher Leiter hingeworfen hat. Rießelmann hatte BW Lohne 2019 übernommen, und den Klub zum Aufstieg und zum Einzug in die DFB-Pokalhauptrunde geführt. Als Geschäftsführer einer Sportvermarktungsagentur ist er zudem auch im Profifußball tätig. Wegen diskrimierenden Verhaltens im Spiel am letzten Sonntag gegen den Bremer SV sperrte ihn der Norddeutsche Fußballverband für fünf Spiele - woraufhin Rießelmann seine Ämter sofort zur Verfügung gestellt hatte.

Die Domstadtelf lässt sich durch diese Entwicklung nicht beeinflussen. Ihre Vorbereitung auf das Spiel ist fokussiert, man weiß um die Stärken des Gegners, fährt dennoch zuversichtlich in den Landkreis Vechta. Die Verletzung von Kapitän Yannik Schulze hat sich als Syndesmose-Anriss herausgestellt, er wird am Sonntag und danach in Delmenhorst nicht zum Einsatz kommen. Dafür ist Hassan El Saleh zurück im Team. Der souveräne Sieg über die Pauli-Reserve hat darüber hinaus die Stimmung an der Pottkuhle beflügelt.

Nur vier Niederlagen in 17 Spielen, das ist ein Beleg dafür, dass die Unger-Jungs schwer zu bespielen sind. Dazu kommt, dass die Defensive um Keeper Toni Brand und dem Innenzentrum mit Kevin Kalinowski und Niklas Rauch, aktuell die zweitbeste Abwehr der Liga stellt. Und dann ist ganz vorn noch Moritz Göttel, der mit 13 Treffern die Scorerliste der Regionalliga Nord anführt.

Das alles sollte für ausreichend Selbstbewusstein sorgen, um mit Zuversicht die Aufgabe in Lohne anzugehen.

Das Spiel wird um 13 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion angepfiffen. Dort findet tags zuvor noch ein Einladungsturnier mit drei Bundesliga-Klubs statt. Sollte der Platz zu sehr darunter leiden, kann die Partie auch auf dem benachbarten Kunstrasenplatz ausgetragen werden. Der ist als Spielstätte dem NFV ebenfalls gemeldet worden.