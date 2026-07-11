VfV komplettiert Torwartteam: Repschläger verstärkt die Domstadtelf

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen. Mit Justus Repschläger stößt ein junger Keeper zur Mannschaft von Trainer Ridha Kitar, die damit mit drei Torhütern in die neue Oberligasaison gehen wird.
Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat den Kader für die kommende Saison um einen weiteren Torhüter ergänzt. Justus Repschläger wechselt an die Pottkuhle und komplettiert künftig das Torwartteam um Stammtorhüter Lennart Schulze Kökelsum und Nachwuchstalent Kristers Millers.
Die Verpflichtung ist auch Ausdruck einer vorausschauenden Personalplanung. Da Millers weiterhin für die U19 in der Regionalliga spielberechtigt ist und dort regelmäßig zum Einsatz kommen soll, schaffen die Hildesheimer zusätzliche Sicherheit auf einer Schlüsselposition.
Repschläger stammt aus Bodenwerder und spielte nach einem Studienaufenthalt im US-Bundesstaat Virginia zuletzt für den Bezirksligisten Eintracht Bad Pyrmont Hagen. Im Zuge seines Studiums zieht es den jungen Torhüter nun nach Hildesheim, wo er den nächsten Schritt seiner sportlichen Laufbahn gehen möchte.
„Ich hatte nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen direkt das Gefühl, dass der VfV 06 für meinen nächsten Schritt der richtige Verein ist. Ich freue mich darauf, mich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln“, sagte Repschläger nach der Vertragsunterzeichnung auf der Homepage des Vereins.
Sportvorstand Omar Fahmy sieht in dem Neuzugang einen Torhüter mit viel Potenzial. „Wir haben mit Justus einen interessanten und ehrgeizigen Keeper dazugewonnen, der trotz seines jungen Alters bereits über viel Qualität und hohes Entwicklungspotenzial verfügt“, erklärte Fahmy. Besonders seine Reflexe, sein Spielverständnis und seine Fähigkeit, das Spiel kontrolliert von hinten aufzubauen, hebt der Sportvorstand hervor.
Mit der Verpflichtung verfügt Cheftrainer Ridha Kitar künftig über drei Torhüter im Oberligakader. Lennart Schulze Kökelsum geht weiterhin als Nummer eins in die Saison, während sich Kristers Millers und Justus Repschläger im Training und in möglichen Testspieleinsätzen für weitere Aufgaben empfehlen können.
Bereits am Samstag könnte Repschläger erstmals das Trikot des VfV tragen. Da der Wechsel rechtzeitig abgeschlossen wurde, ist ein Einsatz im Testspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg im Rahmen des Kehrwieder-Cups möglich. Die Partie bietet damit nicht nur die nächste Standortbestimmung für die Mannschaft, sondern möglicherweise auch den ersten Auftritt des neuen Torhüters im Dress der Domstadtelf.