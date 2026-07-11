VfV komplettiert Torwartteam: Repschläger verstärkt die Domstadtelf Mit Justus Repschläger verpflichtet der VfV Borussia 06 Hildesheim einen dritten Torhüter von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen. Mit Justus Repschläger stößt ein junger Keeper zur Mannschaft von Trainer Ridha Kitar, die damit mit drei Torhütern in die neue Oberligasaison gehen wird.

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat den Kader für die kommende Saison um einen weiteren Torhüter ergänzt. Justus Repschläger wechselt an die Pottkuhle und komplettiert künftig das Torwartteam um Stammtorhüter Lennart Schulze Kökelsum und Nachwuchstalent Kristers Millers. Die Verpflichtung ist auch Ausdruck einer vorausschauenden Personalplanung. Da Millers weiterhin für die U19 in der Regionalliga spielberechtigt ist und dort regelmäßig zum Einsatz kommen soll, schaffen die Hildesheimer zusätzliche Sicherheit auf einer Schlüsselposition.

Junger Torhüter mit Entwicklungspotenzial Repschläger stammt aus Bodenwerder und spielte nach einem Studienaufenthalt im US-Bundesstaat Virginia zuletzt für den Bezirksligisten Eintracht Bad Pyrmont Hagen. Im Zuge seines Studiums zieht es den jungen Torhüter nun nach Hildesheim, wo er den nächsten Schritt seiner sportlichen Laufbahn gehen möchte. „Ich hatte nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen direkt das Gefühl, dass der VfV 06 für meinen nächsten Schritt der richtige Verein ist. Ich freue mich darauf, mich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln“, sagte Repschläger nach der Vertragsunterzeichnung auf der Homepage des Vereins.