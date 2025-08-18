VfV Hildesheim feiert Auswärtssieg in Bersenbrück

Der VfV 06 Hildesheim hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim TuS Bersenbrück setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch und zeigte damit eine deutliche Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche gegen Atlas Delmenhorst.

Vor 580 Zuschauern geriet Hildesheim bereits in der zweiten Minute durch ein Tor von Simon James in Rückstand. Danach übernahm die Mannschaft jedoch die Kontrolle und spielte sich zahlreiche Chancen heraus. In der zweiten Halbzeit sorgten die Neuzugänge Louis Malina, Mick Gudra und Mahdi Biso für die Treffer, die den verdienten Auswärtssieg sicherten.

Mit dem Erfolg gelang es den Hildesheimern, beim ambitionierten Regionalliga-Anwärter Bersenbrück drei wichtige Punkte mitzunehmen. Am kommenden Samstag empfängt der VfV 06 Hildesheim den FC Verden 04 zum ersten Heimspiel der Saison.

TuS Bersenbrück – VfV Borussia 06 Hildesheim 1:3

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Patrick Siemer (70. Silas Burke), Fyn Luca Ebeling (46. Philipp Schmidt), Moritz Waldow (85. Santiago Aloi), Nick Claushallmann (70. Marcos Alvarez), Mathis Wellmann, Markus Lührmann, Saikouba Manneh, Simon James (70. Leonard Hedemann) - Trainer: Andy Steinmann

VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Hady El Saleh (90. Robin Wedemeier), Karsan Doski (90. Yusuf-Islam Akdas), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (80. Thomas Kellogg Case), Fred Mc Mensah Quarshie (71. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina (86. Carlos Christel) - Trainer: Ridha Kitar

Schiedsrichter: Marco Scharf (Cuxhaven) - Zuschauer: 529

Tore: 1:0 Simon James (2.), 1:1 Louis Malina (49.), 1:2 Mick Gudra (75.), 1:3 Mahdi Kahled Biso (86.)