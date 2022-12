Das Trainerteam der Borussia steckt in einer schwierigen Situation, die 06er stecken mitten im Kampf gegen den Abstieg. – Foto: Imago Images

VfV Hildesheim: Die Wende muss her Einsatz und Leidenschaft sind gegen starke Hamburger gefordert - Abstiegskampf im FES

Es wird ernst für die Domstadtelf: Die zwei Auswärtsniederlagen in Lohne und Delmenhorst haben die Unger-Jungs in den Abstiegssog der Regionalliga Nord gerissen. In den zwei noch ausstehenden Spielen des Jahres gegen Teutonia Ottensen und BSV Rehden muss also dringend was Zählbares her.

Zunächst kommt Aufsteiger Teutonia 05 Ottensen am Sonntag ins Friedrich-Ebert-Stadion. Die Hamburger wollen mittelfristig die 3. Bundesliga anpeilen und investieren bereits aktuell dafür ordentlich ins Team. Sie trainieren bereits unter Profibedingungen zweimal täglich und zählten zu Saisonbeginn auch zum erweiterten Favoritenkreis. Doch der Start war holprig, nur mit Mühe hat man sich in den vergangenen Wochen aus der Abstiegszone ins Mittelfeld vorgekämpft. Aber immerhin, die Hamburger haben einen kleinen Lauf - und der VfV 06 nicht. Seit Wochen kämpft die Mannschaft mit Aufstellungssorgen. Jane Zlatkov fehlt seit Monaten, Hassan El Saleh findet nach wochenlanger Pause erst langsam wieder Anschluss, mit Kapitän Yannik Schulze fiel zu allem Überfluss noch der Kapitän im Mittelfeld aus. Nichtsdestotrotz zeigten die Unger-Jungs auch in Delmenhorst in der ersten Stunde sehenswerten Fußball und führten völlig verdient 2:1 - dann aber riss der Faden. Das darf am Sonntag nicht passieren. Über 90 Minuten muss Kampf, Einsatz, Leidenschaft zu spüren sein - all das was eine Mannschaft im Abstiegskampf zwingend braucht. Zuallererst müssen die Spieler die neue Situation auch ernsthaft annehmen.