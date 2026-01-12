Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: André Nückel
VfV Borussia 06 Hildesheim: Winterfahrplan
Fünf Partien in drei Wochen – die Domstadtelf nutzt den Januar und Februar zur gezielten Vorbereitung auf die Rückrunde.
Der VfV 06 startet in die Wintervorbereitung. Zwischen dem 18. Januar und dem 8. Februar bestreitet das Team fünf Testspiele gegen Gegner aus unterschiedlichen Leistungsstufen. Der Fokus liegt dabei auf Rhythmus, Spielpraxis und Standortbestimmung – überwiegend auf dem Kunstrasen in der Dieter-Bettels-Fußballarena.
Den Anfang macht am Sonntag, 18. Januar, um 14 Uhr das Duell mit der U21 von Arminia Bielefeld. Der Vergleich mit dem Nachwuchs eines Traditionsklubs verspricht Tempo und Intensität – ein früher Prüfstein für die Mannschaft nach der Winterpause.
Zwei Heimspiele, ein Auswärtsduell
Nur sechs Tage später, am Samstag, 24. Januar, ebenfalls um 14 Uhr, empfängt der VfV 06 den Bovender SV. Auch diese Partie findet auf dem Kunstrasen der Dieter-Bettels-Fußballarena statt.
Am Samstag, 31. Januar, folgt dann ein Auswärtsspiel: Um 14 Uhr tritt der VfV 06 beim SV Hemelingen an. Gespielt wird auf dem Kunstrasen der BSA Hemelingen, bevor es in die Schlussphase der Vorbereitung geht.
Bremer Vergleich und Generalprobe
Am Sonntag, 1. Februar, um 12 Uhr, wartet mit dem Bremer SV ein weiterer namhafter Gegner. Die Partie wird in Bremen ausgetragen, der genaue Spielort steht noch nicht fest.
Den Abschluss der Wintertestspiele bildet am Sonntag, 8. Februar, um 14 Uhr das Heimspiel gegen den FSV Schöningen – erneut auf dem Kunstrasen in der Dieter-Bettels-Fußballarena. Diese Begegnung dient als Generalprobe, bevor es wieder um Punkte geht.
Der Winterfahrplan zeigt: Der VfV 06 setzt auf Kontinuität und klare Abläufe. Kurze Abstände zwischen den Spielen und ein ausgewogener Mix aus regionalen und überregionalen Gegnern sollen dafür sorgen, dass die Mannschaft optimal vorbereitet in die Rückrunde startet.