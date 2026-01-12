VfV Borussia 06 Hildesheim: Winterfahrplan

Den Anfang macht am Sonntag, 18. Januar, um 14 Uhr das Duell mit der U21 von Arminia Bielefeld. Der Vergleich mit dem Nachwuchs eines Traditionsklubs verspricht Tempo und Intensität – ein früher Prüfstein für die Mannschaft nach der Winterpause. Zwei Heimspiele, ein Auswärtsduell Nur sechs Tage später, am Samstag, 24. Januar, ebenfalls um 14 Uhr, empfängt der VfV 06 den Bovender SV. Auch diese Partie findet auf dem Kunstrasen der Dieter-Bettels-Fußballarena statt.

Am Samstag, 31. Januar, folgt dann ein Auswärtsspiel: Um 14 Uhr tritt der VfV 06 beim SV Hemelingen an. Gespielt wird auf dem Kunstrasen der BSA Hemelingen, bevor es in die Schlussphase der Vorbereitung geht. Bremer Vergleich und Generalprobe Am Sonntag, 1. Februar, um 12 Uhr, wartet mit dem Bremer SV ein weiterer namhafter Gegner. Die Partie wird in Bremen ausgetragen, der genaue Spielort steht noch nicht fest.