VfV Borussia 06 Hildesheim stellt Weichen für die Zukunft

Beim VfV Borussia 06 Hildesheim laufen die Planungen für die kommende Oberliga-Saison auf Hochtouren. Während Leistungsträger gebunden und Talente eingebunden werden, verlässt ein Duo den Klub. Zudem verstärkt ein offensivstarker Neuzugang aus Rehden die Mannschaft.
Die Kadergestaltung beim VfV 06 wird weiter von den Verantwortlichen um Sportvorstand Omar Fahmy, Cheftrainer Ridha Kitar sowie Präsident Michael Salge und dem Vorsitzenden Achim Balkhoff vorangetrieben. Dabei spielt insbesondere die Nachwuchsarbeit eine zentrale Rolle.
Die positiven Entwicklungen im A-Junioren-Bereich unter Trainer Benni Plaschke sollen sich künftig noch stärker im Oberligakader widerspiegeln. Ein erstes Signal in diese Richtung war bereits die Vertragsausstattung von U-19-Kapitän Benjamin Mommertz.
Nun folgt mit Jo-Willem Tewes der nächste Schritt. Der 20-Jährige verlängerte seinen Vertrag und hat sich längst als feste Größe im Mittelfeld etabliert. Ausgebildet bei Hannover 96 und anschließend unter Plaschke an der Pottkuhle weiterentwickelt, absolvierte Tewes bereits 53 Pflichtspiele für die Domstadtelf.
„Wir freuen uns, dass Jo Willem auch den nächsten Schritt bei und mit uns geht“, heißt es aus dem Klubumfeld. Für den Giesener mit niederländischen Wurzeln ist die Verlängerung ein weiterer Beleg für die strategische Ausrichtung des Vereins, verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen.
Parallel zur Planung für die Zukunft vollzieht sich beim VfV 06 auch ein personeller Umbruch. Maxi Kohl und Robin Wedemeier verlassen den Klub. Kohl, der vor zwei Jahren vom FSV Schöningen kam, wechselt nach 39 Einsätzen und drei Treffern zum Ligarivalen MTV Wolfenbüttel.
Wedemeier, der erst im vergangenen Jahr vom OSV Hannover gekommen war, wird künftig für Arminia Hannover in der Landesliga auflaufen. Beide Spieler hatten in der laufenden Saison nur begrenzte Einsatzzeiten und suchen nun sportlich wie beruflich eine neue Herausforderung.
Gleichzeitig hat der Verein auf dem Transfermarkt reagiert. Mit Elias Beck stößt ein offensiv flexibel einsetzbarer 24-Jähriger zur Mannschaft. Der Angreifer kommt vom Oberligarivalen BSV Rehden und erzielte dort unter anderem zuletzt den Siegtreffer gegen den TSV Wetschen.
Beck bringt die Erfahrung aus 84 Oberligaspielen sowie Stationen bei BW Lohne und SSV Jahn Regensburg mit. Seine Ausbildung erhielt er ebenfalls im Nachwuchs von Hannover 96.
Sportvorstand Fahmy hebt die Vielseitigkeit des Neuzugangs hervor: Beck überzeuge durch Spielintelligenz, Eins-gegen-eins-Stärke und Flexibilität im Offensivspiel.
Während der Saisonendspurt noch läuft – mit Partien gegen den SV Meppen, den BSV Rehden und den Lüneburger SK Hansa – richtet sich der Blick in Hildesheim längst auf die kommende Spielzeit. Die Domstadtelf setzt dabei auf eine Mischung aus Kontinuität, Talentförderung und gezielten Verstärkungen.