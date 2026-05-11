VfV Borussia 06 Hildesheim stellt Weichen für die Zukunft Vertragsverlängerungen, Abgänge und ein prominenter Neuzugang: Die Domstadtelf formt ihren Kader für die Oberliga-Saison 2026/27 von red · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

Beim VfV Borussia 06 Hildesheim laufen die Planungen für die kommende Oberliga-Saison auf Hochtouren. Während Leistungsträger gebunden und Talente eingebunden werden, verlässt ein Duo den Klub. Zudem verstärkt ein offensivstarker Neuzugang aus Rehden die Mannschaft.

Die Kadergestaltung beim VfV 06 wird weiter von den Verantwortlichen um Sportvorstand Omar Fahmy, Cheftrainer Ridha Kitar sowie Präsident Michael Salge und dem Vorsitzenden Achim Balkhoff vorangetrieben. Dabei spielt insbesondere die Nachwuchsarbeit eine zentrale Rolle. Die positiven Entwicklungen im A-Junioren-Bereich unter Trainer Benni Plaschke sollen sich künftig noch stärker im Oberligakader widerspiegeln. Ein erstes Signal in diese Richtung war bereits die Vertragsausstattung von U-19-Kapitän Benjamin Mommertz.

Nun folgt mit Jo-Willem Tewes der nächste Schritt. Der 20-Jährige verlängerte seinen Vertrag und hat sich längst als feste Größe im Mittelfeld etabliert. Ausgebildet bei Hannover 96 und anschließend unter Plaschke an der Pottkuhle weiterentwickelt, absolvierte Tewes bereits 53 Pflichtspiele für die Domstadtelf. „Wir freuen uns, dass Jo Willem auch den nächsten Schritt bei und mit uns geht“, heißt es aus dem Klubumfeld. Für den Giesener mit niederländischen Wurzeln ist die Verlängerung ein weiterer Beleg für die strategische Ausrichtung des Vereins, verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen.