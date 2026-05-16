VfV Borussia 06 Hildesheim holt Erfahrung für die Defensive

– Foto: VfV 06 Hildesheim

Der VfV Borussia 06 Hildesheim treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter mit Nachdruck voran. Mit Erik Henschel präsentieren die Hildesheimer einen erfahrenen Defensivspieler, der künftig mehr Stabilität und Flexibilität in die Abwehr bringen soll.

Der 29-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit an die Pottkuhle. Insgesamt absolvierte Henschel 89 Partien in der Regionalliga sowie mehr als 120 Einsätze in Ober- und Landesliga. Der gebürtige Hildesheimer kehrt damit in seine Heimatstadt zurück – nach Stationen bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig, bei Arminia Hannover, dem HSC Hannover und dem Halleschen FC, wo er sogar zu einem Einsatz in der 3. Liga kam.

Zuletzt spielte Henschel beim Landesligisten SV Newroz Hildesheim. Berufliche Gründe hatten ihn zuvor dazu bewegt, sportlich etwas kürzerzutreten. Nun soll der nächste Schritt folgen. „Ich habe einfach nochmal Lust und jetzt auch wieder die notwendige Zeit, höherklassig Fußball zu spielen“, sagte Henschel bei der Vertragsunterzeichnung.