VfV Borussia 06 Hildesheim bindet U19-Torjäger langfristig Chima James Uloona unterschreibt ersten Herrenvertrag – Nächstes Signal für den personellen Neustart von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfV 06 Hildesheim

Der eingeschlagene Weg wird weiter konsequent verfolgt: VfV Borussia 06 Hildesheim setzt beim Umbau seines Kaders weiter auf junge Spieler – und hat dabei eine besonders wichtige Personalie geklärt. U19-Angreifer Chima James Uloona unterschrieb seinen ersten Herrenvertrag und bleibt damit auch künftig Teil der Domstadtelf.

Für den Oberligisten ist die Verlängerung weit mehr als eine gewöhnliche Personalentscheidung. Sie steht sinnbildlich für den bereits begonnenen personellen Umbruch und die gezielte Verjüngung des Kaders. Der Offensivspieler wechselte vor einem Jahr vom TSV Havelse nach Hildesheim und spielte seitdem eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Saison der A-Junioren. Mit starken Leistungen hatte er seinen Anteil daran, dass die Nachwuchsmannschaft nur knapp den Aufstieg schaffte und sich zugleich für den DFB-Pokal qualifizierte.

Besonders eindrucksvoll lesen sich seine Zahlen: In bislang 39 Regionalliga-Partien im Juniorenbereich gelangen Uloona insgesamt 30 Treffer für seine Vereine. Allein in der zurückliegenden Saison erzielte er 21 Tore für den VfV-Nachwuchs und gehörte damit zu den treffsichersten U-19-Spielern Norddeutschlands. Neben seiner Abschlussstärke bringt der Angreifer ein weiteres Element mit, das ihn für höhere Aufgaben interessant macht: Tempo. Seine Geschwindigkeit und seine Torgefahr machten ihn längst zu einem begehrten Nachwuchsspieler.