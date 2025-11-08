VfV 06 will Tabellenführung behaupten

Der VfV Borussia 06 Hildesheim steht am Sonntag (14 Uhr, Friedrich-Ebert-Stadion) vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe in der Oberliga Niedersachsen. Gegner ist der SC Spelle-Venhaus, ein Team, das in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den spielstärksten und robustesten Vertretern der Liga zählte. Für die Domstadtelf geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen – und die Erfolgsserie nach zuletzt drei Siegen in Folge fortzusetzen.

Der souveräne 4:0-Erfolg bei Lupo Martini Wolfsburg hat das Selbstvertrauen im Team von Ridha Kitar weiter gestärkt. Mit nunmehr 27 Punkten aus zwölf Spielen führt der VfV 06 die Tabelle vor Egestorf-Langreder und Atlas Delmenhorst an. Spelle-Venhaus liegt derzeit im gesicherten Mittelfeld, sammelte aus den letzten zwei Partien jedoch vier Punkte und präsentierte sich zuletzt stabiler. „Das ist ein Gegner, der über Physis und Mentalität kommt, der immer dagegenhält. Da müssen wir zu 100 Prozent da sein“, betont Kitar.

Im Vergleich zur Partie in Wolfsburg kann der VfV 06 personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Jannis Pläschke kehrt nach abgesessener Sperre zurück und bietet im Mittelfeld eine zusätzliche Option, während Rückkehrer Sean Redemann in der Defensive wieder voll einsatzfähig ist. Beide könnten wichtige Bausteine werden, um das Spielsystem variabler zu gestalten. „Wir haben jetzt mehr Tiefe im Kader, das ist gerade in dieser intensiven Phase Gold wert“, sagt Sportvorstand Omar Fahmy.

Mit 30 erzielten Treffern stellt der VfV 06 weiterhin den torgefährlichsten Angriff der Liga. Spieler wie Mick Gudra, Mahdi Biso, Louis Malina und Karsan Doski sorgen regelmäßig für Torgefahr. Auch Standardsituationen entwickelten sich zuletzt zu einer Stärke der Domstadtelf – ein Aspekt, der gegen körperlich präsente Gegner wie Spelle entscheidend sein kann.

Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die erfolgreiche Saison auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. Nach den jüngsten Erfolgen soll das Friedrich-Ebert-Stadion wieder gut gefüllt sein. „Die Mannschaft hätte es verdient, dass die Fans sie tragen – sie arbeitet hart und spielt attraktiven Fußball“, heißt es aus dem Verein.

Anstoß ist um 14 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Jan Kruse (Bad Zwischenahn). Die Tageskasse öffnet um 12 Uhr. Ein Dreier gegen Spelle-Venhaus wäre ein weiterer Schritt, um sich vor dem Ende der Hinrunde im Spitzenfeld der Liga festzusetzen.