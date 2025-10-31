VfV 06 will Revanche bei Lupo

– Foto: Daniel Krämer

Der VfV Borussia 06 Hildesheim steht in der Oberliga Niedersachsen kurz vor Abschluss der Hinrunde weiterhin auf Kurs. Am Sonntag (14 Uhr) gastiert die Domstadtelf bei USI Lupo Martini Wolfsburg – und will nach der schmerzhaften 1:3-Heimniederlage im Frühjahr nun Revanche nehmen.

Die Ausgangslage ist klar: Der VfV 06 reist als Tabellenzweiter mit 24 Punkten an, während Lupo mit nur fünf Zählern tief im Tabellenkeller steckt. Doch die Formkurve der Wolfsburger zeigt leicht nach oben. Nach einem 3:3 gegen Holthausen-Biene sorgte das Team zuletzt mit einem überraschenden 5:3-Auswärtssieg beim Spitzenreiter Egestorf-Langreder für Aufsehen. „Das zeigt, dass wir gewarnt sein müssen", betont Cheftrainer Ridha Kitar.

Für die Hildesheimer gilt: Die starken Auftritte zuletzt in Braunschweig und gegen Wolfenbüttel haben das Selbstvertrauen gefestigt. Der Blick richtet sich klar nach vorn – die aktuelle Tabellenkonstellation bietet sogar die Chance, die Spitzengruppe weiter zu festigen, da mit Delmenhorst und Egestorf zwei direkte Konkurrenten bereits am Samstag aufeinandertreffen. Personell stehen die Zeichen gut. Der langzeitverletzte Sean Reddemann kehrt erstmals in den Kader zurück – und das ausgerechnet bei seinem früheren Verein. „Für Sean ist das natürlich ein besonderes Spiel“, sagt Kitar. Neben Reddemann stehen dem Trainer auch nahezu alle Offensivkräfte zur Verfügung, sodass taktische Variationen möglich sind.