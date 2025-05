VfV 06 will Atlas Delmenhorst ein Bein stellen

Für Atlas geht es um die letzte Chance. Ein Sieg gegen den VfV 06 könnte die Delmenhorster mindestens auf Platz zwei bringen – abhängig vom Ausgang des parallel am Sonntag stattfindenden Spitzenspiels zwischen dem HSC Hannover und dem FSV Schöningen. Entsprechend aufgeheizte Stimmung dürfte im Stadion herrschen.

Die Hildesheimer indes hatten in dieser Woche mit inkonstanten Leistungen zu kämpfen: Dem überzeugenden 2:0 gegen Braunschweig II folgte ein ernüchterndes 0:2 gegen Germania Egestorf, bei dem vor allem fahrlässige Chancenverwertung in der ersten Halbzeit und zwei vermeidbare Gegentore nach dem Seitenwechsel für Frust sorgten. Erkennbar war aber auch: Nach 18 Spielen in nur acht Wochen stößt die Mannschaft physisch wie mental an Grenzen.