VfV 06 will Anschluss halten – Kellerkind Wetschen zu Gast

Der VfV 06 geht als Favorit in die Begegnung. Mit 28 Punkten aus 15 Spielen liegt die Domstadtelf in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Der Rückstand auf Platz drei beträgt lediglich drei Zähler – ein Polster, das im engen Tabellenfeld schnell aufholbar ist. Ganz anders die Situation beim TSV Wetschen: Der Aufsteiger rangiert mit 12 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Jeder Zähler ist für die Gäste von existenzieller Bedeutung.

Hinspiel als Warnung für den Favoriten Das Hinspiel im August entschied der VfV 06 mit 3:2 für sich. Die Partie verlief jedoch enger, als es die Tabellenlage vermuten lässt. Nach früher Führung der Gastgeber drehte Hildesheim die Begegnung durch Treffer von Doski und profitierte zudem von einem Eigentor. Wetschen blieb bis in die Schlussphase hinein gefährlich und verkürzte noch einmal. Diese Begegnung dient als Mahnung: Trotz klarer Rollenverteilung ist der TSV Wetschen kein Gegner, der sich kampflos ergibt.