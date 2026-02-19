VfV 06 will Anschluss halten – Kellerkind Wetschen zu Gast

Der VfV 06 geht als Favorit in die Begegnung. Mit 28 Punkten aus 15 Spielen liegt die Domstadtelf in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Der Rückstand auf Platz drei beträgt lediglich drei Zähler – ein Polster, das im engen Tabellenfeld schnell aufholbar ist.
Ganz anders die Situation beim TSV Wetschen: Der Aufsteiger rangiert mit 12 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Jeder Zähler ist für die Gäste von existenzieller Bedeutung.
Hinspiel als Warnung für den Favoriten
Das Hinspiel im August entschied der VfV 06 mit 3:2 für sich. Die Partie verlief jedoch enger, als es die Tabellenlage vermuten lässt. Nach früher Führung der Gastgeber drehte Hildesheim die Begegnung durch Treffer von Doski und profitierte zudem von einem Eigentor. Wetschen blieb bis in die Schlussphase hinein gefährlich und verkürzte noch einmal.
Diese Begegnung dient als Mahnung: Trotz klarer Rollenverteilung ist der TSV Wetschen kein Gegner, der sich kampflos ergibt.
VfV 06 zwischen Ambition und Ungewissheit
Die Vorbereitung der Hildesheimer war stark von Witterungseinflüssen geprägt. Mehrere Spielabsagen erschwerten den Rhythmus, Testspiele mussten kurzfristig organisiert werden. Dennoch zeigte die Mannschaft zuletzt ansprechende Leistungen gegen klassenhöhere Gegner und präsentierte sich defensiv stabil.
So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
Sollte das Heimspiel stattfinden können, bietet sich dem VfV 06 die Gelegenheit, mit einem Erfolg den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen und die eigenen Ambitionen im Aufstiegsrennen zu untermauern.
Wetschen unter Zugzwang
Für den TSV Wetschen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Der Aufsteiger hat defensiv Probleme – 31 Gegentore in 14 Spielen – und muss auswärts besonders kompakt auftreten, um beim Favoriten bestehen zu können.
Gerade gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte wird die Fähigkeit entscheidend sein, Räume eng zu halten und Umschaltmomente konsequent zu nutzen.
Wetter bleibt der unberechenbare Faktor
Ob die Partie wie geplant stattfinden kann, hängt weiterhin von der Platzbeschaffenheit im Friedrich-Ebert-Stadion ab. Die winterlichen Bedingungen haben vielerorts Spuren hinterlassen. Eine endgültige Entscheidung wird kurzfristig erwartet.
Fest steht: Sollte gespielt werden, trifft eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen auf ein Team im Überlebenskampf – eine Konstellation, die erfahrungsgemäß ihre eigene Dynamik entwickelt.