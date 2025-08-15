VfV 06 vor schwerer Auswärtsaufgabe in Bersenbrück

Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Atlas Delmenhorst steht der VfV 06 Hildesheim am Sonntag vor der nächsten hohen Hürde. Gegner TuS Bersenbrück zählt seit Jahren zu den etablierten Spitzenmannschaften der Oberliga Niedersachsen und gilt auch in dieser Saison als Mitfavorit auf die Meisterschaft.

Die Bilanz der vergangenen Spielzeit spricht eine klare Sprache: Beide Partien gingen gegen Bersenbrück verloren. Der Vorjahresvierte startete allerdings ebenfalls verhalten in die neue Saison und kam zum Auftakt beim SV Wilhelmshaven nicht über ein 0:0 hinaus.

Das Trainerteam um Ridha Kitar hat die Niederlage gegen Delmenhorst aufgearbeitet und neben taktischen Anpassungen auch besonderen Wert auf die mentale Vorbereitung gelegt. Ziel ist es, in Bersenbrück eine geschlossene und konzentrierte Leistung zu zeigen, um den ersten Punktgewinn der Saison zu realisieren.