VfV 06 vor Reaktion – Braunschweigs Reserve zu Gast

Die Tabelle weist ein kompaktes Mittelfeld aus. Hildesheim liegt mit 37 Punkten auf Rang sieben, Braunschweig folgt mit 32 Zählern auf Platz zehn. Der Abstand ist überschaubar, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie für beide Mannschaften. Während der VfV 06 den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren möchte, kann Braunschweig mit einem Auswärtserfolg weiter aufschließen. Die jüngsten Ergebnisse könnten kaum gegensätzlicher sein. Hildesheim musste beim 0:5 in Heeslingen eine deutliche Niederlage hinnehmen und offenbarte dabei vor allem defensive Schwächen.

Braunschweig hingegen reist mit Rückenwind an. Die zweite Mannschaft der Eintracht setzte sich zuletzt klar mit 3:0 gegen den SV Wilhelmshaven durch und zeigte sich dabei effizient und stabil. Hinspiel als Orientierung Das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied der VfV 06 mit 3:1 für sich. Nach frühem Rückstand drehte die Mannschaft die Partie durch zwei Treffer von Mick Gudra sowie ein spätes Tor von Karsan Doski.