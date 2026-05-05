VfV 06 vor Pflichtaufgabe im Saisonendspurt

Im vorletzten Heimspiel der Saison trifft der VfV Borussia 06 Hildesheim am Mittwochabend auf den TSV Wetschen. Während die Gastgeber ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen wollen, geht es für die Gäste nur noch um einen geordneten Saisonabschluss.
Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. Hildesheim befindet sich im oberen Tabellendrittel und hat weiterhin das Ziel, die Saison unter den ersten vier Mannschaften abzuschließen. Mit einem weiteren Heimsieg könnte der VfV 06 zumindest vorübergehend auf Rang vier vorrücken.
Für Wetschen hingegen ist die sportliche Ausgangslage deutlich schwieriger. Nach dem erstmaligen Aufstieg vor einem Jahr steht der direkte Wiederabstieg in die Landesliga quasi fest. Vor allem die Auswärtsschwäche erwies sich als entscheidender Faktor: Nur ein Sieg in der Fremde steht bislang zu Buche – ausgerechnet beim Tabellenzweiten Heeslinger SC.
Trotz der tabellarischen Unterschiede warnt das Umfeld der Gastgeber vor Nachlässigkeit. Der überraschende Erfolg Wetschens in Heeslingen dient als Beispiel dafür, dass auch ein Außenseiter gefährlich werden kann.
Cheftrainer Ridha Kitar dürfte die Partie daher mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, die Belastung im Kader zu steuern und weiteren Spielern Einsatzzeiten zu geben. Nach intensiven Wochen könnte die Rotation ein wichtiger Faktor sein.
Das Hinspiel entschied Hildesheim mit 3:2 für sich. Karsan Doski erzielte damals zwei Treffer und prägte die Partie entscheidend.
Auch im Rückspiel liegt die Erwartung auf einer kontrollierten Vorstellung der Gastgeber, die ihre individuelle Qualität auf den Platz bringen müssen. Spieler wie Louis Malina, Fred Mensah oder Mick Gudra stehen exemplarisch für die offensive Durchschlagskraft des VfV 06.
Beim TSV Wetschen ist die Ausgangslage nüchtern bewertet. Sportlich geht es eigentlich um nichts mehr. Dennoch wolle man die Partie seriös angehen und sich nicht deutlich geschlagen geben.
Das Ziel sei es, „90 vernünftige Minuten abzuliefern“ und sich mit einer stabilen Leistung auswärts zu präsentieren – auch mit Blick auf die verbleibenden Spiele.
Für den VfV 06 geht es in den letzten Wochen darum, die Saison mit maximaler Punkteausbeute zu beenden und sich tabellarisch bestmöglich zu positionieren. Gegen Wetschen bietet sich die Gelegenheit, den nächsten Schritt zu machen – vorausgesetzt, die Mannschaft wird ihrer Favoritenrolle gerecht.