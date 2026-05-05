VfV 06 vor Pflichtaufgabe im Saisonendspurt Hildesheim empfängt Absteiger Wetschen – Gastgeber wollen Platz vier ins Visier nehmen von red · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Im vorletzten Heimspiel der Saison trifft der VfV Borussia 06 Hildesheim am Mittwochabend auf den TSV Wetschen. Während die Gastgeber ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen wollen, geht es für die Gäste nur noch um einen geordneten Saisonabschluss.

Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt. Hildesheim befindet sich im oberen Tabellendrittel und hat weiterhin das Ziel, die Saison unter den ersten vier Mannschaften abzuschließen. Mit einem weiteren Heimsieg könnte der VfV 06 zumindest vorübergehend auf Rang vier vorrücken. Für Wetschen hingegen ist die sportliche Ausgangslage deutlich schwieriger. Nach dem erstmaligen Aufstieg vor einem Jahr steht der direkte Wiederabstieg in die Landesliga quasi fest. Vor allem die Auswärtsschwäche erwies sich als entscheidender Faktor: Nur ein Sieg in der Fremde steht bislang zu Buche – ausgerechnet beim Tabellenzweiten Heeslinger SC.

Warnung trotz klarer Favoritenrolle Trotz der tabellarischen Unterschiede warnt das Umfeld der Gastgeber vor Nachlässigkeit. Der überraschende Erfolg Wetschens in Heeslingen dient als Beispiel dafür, dass auch ein Außenseiter gefährlich werden kann. Cheftrainer Ridha Kitar dürfte die Partie daher mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, die Belastung im Kader zu steuern und weiteren Spielern Einsatzzeiten zu geben. Nach intensiven Wochen könnte die Rotation ein wichtiger Faktor sein.