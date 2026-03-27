VfV 06 vor Pflichtaufgabe gegen angeschlagenen Gegner

Der VfV Borussia 06 Hildesheim geht mit Rückenwind in den 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen. Gegen den formschwachen BSV Rehden bietet sich die Chance, die Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen.
Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Hildesheim liegt mit 34 Punkten auf Rang sechs und befindet sich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt sieben Zähler – bei noch ausstehenden Spielen bleibt das Rennen offen.
Rehden reist mit 29 Punkten als Tabellenneunter an und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zu den unteren Tabellenplätzen ist komfortabel, nach oben hingegen fehlen aktuell die Konstanz und Ergebnisse.
Der VfV 06 geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Am vergangenen Spieltag setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den SV Wilhelmshaven durch und überzeugte dabei vor allem mit defensiver Stabilität.
Ganz anders die Situation beim BSV Rehden: In einer englischen Woche musste das Team zwei Niederlagen hinnehmen. Auf das deutliche 0:5 gegen Tabellenführer Atlas Delmenhorst folgte ein 0:1 bei der zweiten Mannschaft des SV Meppen. Die jüngsten Ergebnisse deuten auf eine schwierige Phase hin.
Trainer Ridha Kitar vermeidet jedoch jede Form von Überheblichkeit. Der Fokus liege ausschließlich auf der anstehenden Aufgabe. Rückblicke auf verpasste Punkte oder mögliche Szenarien im Saisonendspurt spielen in der Vorbereitung keine Rolle. Entscheidend sei, in jedem Spiel die maximale Leistung abzurufen.
Ein direktes Kräftemessen in dieser Saison steht noch aus. Das ursprünglich angesetzte Hinspiel wurde abgesagt und soll erst im Mai nachgeholt werden. Damit fehlt beiden Teams ein direkter Vergleich – ein zusätzlicher Faktor für die Ungewissheit vor der Partie.
Für den VfV 06 bietet das Heimspiel die Möglichkeit, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen. Angesichts der engen Tabellenkonstellation kann bereits ein weiterer Sieg die Ausgangsposition im Rennen um die oberen Plätze deutlich verbessern.
Rehden hingegen steht vor der Aufgabe, nach zuletzt schwachen Ergebnissen Stabilität zurückzugewinnen und sich im Mittelfeld der Tabelle zu behaupten.
Die Voraussetzungen sind klar: Hildesheim geht als Favorit ins Spiel – doch im engen Gefüge der Oberliga Niedersachsen bleibt jeder Ausgang möglich.