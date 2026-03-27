VfV 06 vor Pflichtaufgabe gegen angeschlagenen Gegner Hildesheim empfängt Rehden – Gastgeber wollen Anschluss an die Spitze halten von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim geht mit Rückenwind in den 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen. Gegen den formschwachen BSV Rehden bietet sich die Chance, die Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen.

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Hildesheim liegt mit 34 Punkten auf Rang sechs und befindet sich in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt sieben Zähler – bei noch ausstehenden Spielen bleibt das Rennen offen. Rehden reist mit 29 Punkten als Tabellenneunter an und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zu den unteren Tabellenplätzen ist komfortabel, nach oben hingegen fehlen aktuell die Konstanz und Ergebnisse.

Unterschiedliche Formkurven Der VfV 06 geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Am vergangenen Spieltag setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den SV Wilhelmshaven durch und überzeugte dabei vor allem mit defensiver Stabilität. Ganz anders die Situation beim BSV Rehden: In einer englischen Woche musste das Team zwei Niederlagen hinnehmen. Auf das deutliche 0:5 gegen Tabellenführer Atlas Delmenhorst folgte ein 0:1 bei der zweiten Mannschaft des SV Meppen. Die jüngsten Ergebnisse deuten auf eine schwierige Phase hin.