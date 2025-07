VfV 06 verpflichtet US-Amerikaner Tomas Case

Der VfV 06 Hildesheim treibt seine Personalplanungen weiter voran und begrüßt mit Tomas „Tommy“ Case einen weiteren Neuzugang für die Oberligamannschaft. Der 24-jährige US-Amerikaner stammt aus Portland (Oregon) und lief zuletzt für den SV Scherpenberg am Niederrhein auf. Seit Anfang des Jahres ist er in Deutschland aktiv.

So auch im jüngsten Testspiel gegen den KSV Baunatal, als Case mit einer erfolgreichen Balleroberung und einem präzisen Pass das 4:1 durch Mahdi Biso vorbereitete. Abseits des Platzes beschreibt der Verein ihn als „offenen, positiven Typ mit einem feinen Charakter“, der sich schnell in das Team integriert habe. Mit Oliver Giesing steht nun ein zweiter Spieler aus Portland im Kader der Domstadtelf.

Nach dem gelungenen Testspielauftakt in Baunatal stehen nun zwei Begegnungen auf heimischem Boden an. Bereits am Mittwoch (10. Juli) tritt der VfV 06 beim Landesligisten SV Bavenstedt an (Anstoß 19 Uhr). Mehrere ehemalige Hildesheimer stehen dort im aktuellen Kader.

Am Sonntag (14. Juli, 14 Uhr) geht es im Rahmen des Kehrwieder-Cups weiter. Auf dem Gelände des SV Germania Ochtersum – in direkter Nachbarschaft zum Friedrich-Ebert-Stadion – trifft die Domstadtelf auf ein Auswahlteam mit Spielern aus der Landes- und Bezirksliga. Die Partie wird gemeinsam mit dem Portal „sportnews Hildesheim“ organisiert.