VfV 06 verpflichtet Robin Wedemeier vom OSV Hannover

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine nächste Personalentscheidung für die Saison 2025/26 getroffen. Vom OSV Hannover wechselt Robin Wedemeier zur Domstadtelf. Der 23-jährige Außenbahnspieler absolvierte in den vergangenen drei Jahren 85 Pflichtspiele in der Landesliga und erzielte dabei fünf Tore.

Wedemeier überzeugte die sportliche Leitung insbesondere durch seine Entwicklung in der abgelaufenen Spielzeit. Sportvorstand Omar Fahmy hebt den Neuzugang als „ehrgeizig, zweikampfstark und laufstark“ hervor – Qualitäten, die in der abgelaufenen Saison gerade auf den Außenpositionen vermisst wurden. „Robin bringt genau das Tempo mit, das wir auf den Flügeln brauchen. Er hat eine sehr positive Einstellung und große Lust auf die bevorstehenden Aufgaben“, so Fahmy bei der Vertragsunterzeichnung.

Auch Robin Wedemeier blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen beim VfV 06. Ich bin hochmotiviert, meinen Teil zur Entwicklung des Teams beizutragen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“