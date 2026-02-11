VfV 06 verpflichtet Nicolo Avellino

– Foto: VfV 06

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seinen Kader für die Rückrunde verstärkt und Nicolo Avellino verpflichtet. Der 25 Jahre alte Defensivspieler kommt mit Erfahrung aus der Regionalliga sowie der 3. Liga in der Türkei an die Pottkuhle. Avellino ist 1,92 Meter groß, besitzt die italienische und türkische Staatsbürgerschaft und soll den Defensivverbund der Domstadtelf stabilisieren.

In Deutschland spielte Avellino bereits in der Regionalliga Nord für Teutonia Ottensen sowie in der Regionalliga Nordost für den Berliner AK. Zuletzt war er in der Türkei aktiv. Beim VfV 06 trifft er auf eine Abwehr, in der zuletzt auch Niklas Rauch und Sean Reddemann nach längeren Verletzungspausen wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt sind.

Der Kontakt zwischen Avellino und dem VfV 06 bestand bereits seit dem vergangenen Sommer. Damals hatte sich der Defensivspieler zunächst für einen weiteren Verbleib in der Türkei entschieden, der Austausch nach Hildesheim blieb jedoch bestehen. Als Avellino nun eine Rückkehr nach Deutschland signalisierte, wurden die Gespräche konkret.