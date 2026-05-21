VfV 06 verpflichtet Mohammed Bengharda von Landesligisten

Der VfV 06 setzt seinen eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern konsequent fort. Mohammed Bengharda wird künftig das Trikot der Domstadtelf tragen. Der 21-Jährige kommt vom ambitionierten Landesligisten STK Eilvese nach Hildesheim. Bengharda wurde in der Jugend beim TSV Havelse ausgebildet und schaffte anschließend früh den Sprung in den Herrenbereich. In Eilvese etablierte sich der Defensivspieler unmittelbar als Stammkraft und sammelte bereits umfangreiche Erfahrung im Herrenfußball. In bislang 85 Einsätzen in Oberliga und Landesliga erzielte der Außenbahnspieler acht Treffer.

Dynamischer Spieler für die rechte Seite Seine Stärken liegen vor allem auf der rechten Außenbahn. Dort bringt Bengharda neben Athletik und Tempo auch offensive Qualitäten mit. Der VfV verspricht sich von ihm zusätzliche Dynamik im Umschaltspiel und mehr Intensität über die Flügel. Sportvorstand Omar Fahmy bezeichnete den Neuzugang als Spieler, der „sehr gut zum künftigen Weg“ des Vereins passe. Besonders hervorgehoben wurden seine „starke Athletik“, die „hohe Intensität“ sowie sein „ausgeprägter Offensivdrang“.