Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfV 06 verpflichtet Mohammed Bengharda von Landesligisten
21-jähriger Außenbahnspieler soll den personellen Umbruch in Hildesheim mitgestalten
Der VfV Borussia 06 Hildesheim treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran. Mit Mohammed Bengharda wechselt ein junger und entwicklungsfähiger Defensivspieler vom Landesliga-Zweiten STK Eilvese an die Pottkuhle.
Der VfV 06 setzt seinen eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern konsequent fort. Mohammed Bengharda wird künftig das Trikot der Domstadtelf tragen. Der 21-Jährige kommt vom ambitionierten Landesligisten STK Eilvese nach Hildesheim.
Bengharda wurde in der Jugend beim TSV Havelse ausgebildet und schaffte anschließend früh den Sprung in den Herrenbereich. In Eilvese etablierte sich der Defensivspieler unmittelbar als Stammkraft und sammelte bereits umfangreiche Erfahrung im Herrenfußball. In bislang 85 Einsätzen in Oberliga und Landesliga erzielte der Außenbahnspieler acht Treffer.
Dynamischer Spieler für die rechte Seite
Seine Stärken liegen vor allem auf der rechten Außenbahn. Dort bringt Bengharda neben Athletik und Tempo auch offensive Qualitäten mit. Der VfV verspricht sich von ihm zusätzliche Dynamik im Umschaltspiel und mehr Intensität über die Flügel.
Sportvorstand Omar Fahmy bezeichnete den Neuzugang als Spieler, der „sehr gut zum künftigen Weg“ des Vereins passe. Besonders hervorgehoben wurden seine „starke Athletik“, die „hohe Intensität“ sowie sein „ausgeprägter Offensivdrang“.
Teil des personellen Neuaufbaus
Mit der Verpflichtung verfolgt der VfV 06 weiter die Strategie, den Kader gezielt zu verjüngen und entwicklungsfähige Spieler einzubauen. Gleichzeitig soll weiterhin eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Akteuren und jungen Talenten entstehen.
Auch abseits des Platzes ist der Wechsel bereits mit der Zukunftsplanung verbunden: Bengharda wird künftig an der Universität Hildesheim studieren und damit auch seinen Lebensmittelpunkt in die Region verlegen.
Nach mehreren Abgängen in den vergangenen Wochen gehört der 21-Jährige zu den nächsten Bausteinen im personellen Neuaufbau der Domstadtelf für die Saison 2026/27.