VfV 06 verpflichtet Luis Karaqi aus dem Nachwuchs von Hannover 96

Der VfV 06 Hildesheim hat zehn Tage vor dem Pflichtspielstart personell nachgelegt: Am Donnerstag wurde Luis Karaqi als Neuzugang vorgestellt. Der 19-Jährige wechselt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 an die Pottkuhle und soll den verletzungsbedingten Ausfall von Oliver Giesing kompensieren.

Mit Karaqi gewinnt die Domstadtelf einen technisch gut ausgebildeten und variabel einsetzbaren Rechtsfuß. Der 1,87 Meter große Deutsch-Kosovare war zuletzt Stammspieler in der U19-Bundesliga-Mannschaft von Hannover 96 und wurde seit 2015 im NLZ des Zweitligisten ausgebildet. Er kann sowohl als Außenverteidiger als auch auf dem offensiven Flügel eingesetzt werden.

Giesing hatte sich eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Der US-Amerikaner befindet sich derzeit zur Reha in seiner Heimat Oregon.

„Luis ist ein junger, sehr talentierter Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt Eigenschaften mit, die uns gut tun werden – Spielübersicht, Mentalität und Dynamik nach vorn“, betont Sportvorstand Omar Fahmy.

Mit diesem Transfer ist der Kader des VfV 06 für den Start in Pokal und Liga nahezu komplett. Der Verein heißt Luis Karaqi herzlich willkommen in Hildesheim und sendet zugleich „beste Genesungswünsche über den Teich“ an Olli Giesing.