VfV 06 verpflichtet Lennart Schulze-Kökelsum als neuen Torwart

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat seine Torwartplanung für die Saison 2025/26 weiter vorangetrieben und mit Lennart Schulze-Kökelsum einen weiteren Schlussmann verpflichtet. Der 23-jährige Keeper wechselt von der Bundesligareserve von Eintracht Braunschweig an die Pottkuhle und soll gemeinsam mit dem bereits verlängerten Tommy Henze sowie einem weiteren Nachwuchskeeper das neue Torwarttrio der Domstadtelf bilden.

„Mit Lennart gewinnen wir einen Torwart, der das moderne Torwartspiel in vielen Facetten mitbringt“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy. „Er verfügt über starke Reflexe, ein gutes Stellungsspiel und bringt darüber hinaus fußballerische Qualitäten mit, die uns im Spielaufbau helfen werden.“

Schulze-Kökelsum ist in Braunschweig fußballerisch groß geworden, absolvierte seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht und sammelte anschließend beim ambitionierten Regionalligisten TSV Steinbach Haiger in der Südwest-Staffel weitere Erfahrungen auf überregionalem Niveau. Zu Beginn der laufenden Spielzeit kehrte er zurück zum BTSV – nun folgt der Schritt zum VfV 06.

Auch Schulze-Kökelsum selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr klar und überzeugend. Ich habe große Lust auf die Herausforderung in Hildesheim und will dazu beitragen, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen.“

Trainer Ridhar Kitar und Sportvorstand Fahmy sehen sich in der Torwartposition nun gut aufgestellt. Die Planungen sehen ein Dreiergespann vor, wobei der dritte Torhüter aus dem eigenen U-19-Bereich aufrücken wird. Damit setzt der Verein weiter auf eine Kombination aus Erfahrung, Qualität und Entwicklungsperspektive.