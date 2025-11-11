VfV 06 verliert Tabellenführung – 0:1 gegen Spelle-Venhaus

Es war ein trüber Sonntagnachmittag im Friedrich-Ebert-Stadion – und ebenso trüb fiel das Ergebnis aus Sicht des VfV Borussia 06 Hildesheim aus. Die Mannschaft von Ridha Kitar unterlag dem SC Spelle-Venhaus mit 0:1 und verpasste damit die Chance, sich in der Oberliga Niedersachsen an der Tabellenspitze etwas abzusetzen. Trotz der Niederlage bleiben die Hildesheimer punktgleich mit dem neuen Spitzenreiter Atlas Delmenhorst auf Rang zwei.
Die 390 Zuschauer sahen einen engagierten, aber über weite Strecken ideenlosen Auftritt der Hausherren. In den ersten 30 Minuten kontrollierte der VfV 06 zwar das Geschehen, ließ den Ball sicher laufen, konnte aber kaum zwingende Torchancen kreieren. Die Gäste aus dem Emsland verteidigten kompakt und setzten auf Konter – und hätten schon vor der Pause in Führung gehen können, doch Keeper Lennart Schulze Kökelsum verhinderte mit zwei Glanzparaden Schlimmeres.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig. Hildesheim blieb feldüberlegen, Spelle lauerte – und schlug in der 62. Minute zu. Nach mehreren Abwehrversuchen landete der Ball bei Elias Strotmann, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschoss. Der Treffer fiel in einer Phase, in der der VfV 06 etwas den Rhythmus verloren hatte.
In der Schlussphase reagierte Kitar mit mehreren offensiven Wechseln. Fred Mensah, Mohammad Baghdadi und Jannis Pläschke kamen ins Spiel und brachten neuen Schwung. Die größte Ausgleichschance hatte Mensah kurz vor dem Ende, sein Abschluss verfehlte das Tor jedoch knapp. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 0:1 – der dritten Heimniederlage der Saison.
Positiv bleibt die Rückkehr von Sean Redemann, der nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzminuten sammeln konnte. Auch Hamudi Baghdadi steht nach längerer Pause wieder zur Verfügung. Fehlen wird am kommenden Wochenende voraussichtlich nur Karsan Doski, der in dieser Partie noch nicht im Kader stand.
Am kommenden Sonntag steht die nächste Herausforderung an: Auswärts beim Lüneburger SK Hansa will die Domstadtelf Wiedergutmachung betreiben – und Revanche nehmen für das Pokal-Aus gegen denselben Gegner. Die Tabellenkonstellation verspricht dabei ein Duell auf Augenhöhe.
VfV Borussia 06 Hildesheim – SC Spelle-Venhaus 0:1
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann (70. Sean Redemann), Tim Friedrich, Jo-Willem Tewes (68. Mohammad Baghdadi), Mick Gudra, Cenay Üzümcü (68. Jannis Pläschke), Thomas Kellogg Case (80. Luis Karaqi), Mahdi Kahled Biso (75. Fred Mc Mensah Quarshie), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar
SC Spelle-Venhaus: Mattis Niemann, Janik Jesgarzewski, Jost Krone, Steffen Wranik (81. Niklas Oswald), Jan-Luca Ahillen, Anton Popov (90. Nils Bußmann), Marvin Kehl (85. Leon Dosquet), Luca Tersteeg, Felix Golkowski, Artem Popov (90. Leon Gensicke), Elias Strotmann (67. Tom Winnemöller) - Trainer: Henry Hupe
Schiedsrichter: Jan Kruse - Zuschauer: 390
Tore: 0:1 Elias Strotmann (62.)