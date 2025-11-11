– Foto: SCSV

VfV 06 verliert Tabellenführung – 0:1 gegen Spelle-Venhaus Nasser Novembertag ohne Ertrag – Domstadtelf rutscht auf Platz zwei ab Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. VfV Hildesh.

Es war ein trüber Sonntagnachmittag im Friedrich-Ebert-Stadion – und ebenso trüb fiel das Ergebnis aus Sicht des VfV Borussia 06 Hildesheim aus. Die Mannschaft von Ridha Kitar unterlag dem SC Spelle-Venhaus mit 0:1 und verpasste damit die Chance, sich in der Oberliga Niedersachsen an der Tabellenspitze etwas abzusetzen. Trotz der Niederlage bleiben die Hildesheimer punktgleich mit dem neuen Spitzenreiter Atlas Delmenhorst auf Rang zwei.

Die 390 Zuschauer sahen einen engagierten, aber über weite Strecken ideenlosen Auftritt der Hausherren. In den ersten 30 Minuten kontrollierte der VfV 06 zwar das Geschehen, ließ den Ball sicher laufen, konnte aber kaum zwingende Torchancen kreieren. Die Gäste aus dem Emsland verteidigten kompakt und setzten auf Konter – und hätten schon vor der Pause in Führung gehen können, doch Keeper Lennart Schulze Kökelsum verhinderte mit zwei Glanzparaden Schlimmeres. So., 09.11.2025, 14:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. 0 1 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig. Hildesheim blieb feldüberlegen, Spelle lauerte – und schlug in der 62. Minute zu. Nach mehreren Abwehrversuchen landete der Ball bei Elias Strotmann, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschoss. Der Treffer fiel in einer Phase, in der der VfV 06 etwas den Rhythmus verloren hatte. In der Schlussphase reagierte Kitar mit mehreren offensiven Wechseln. Fred Mensah, Mohammad Baghdadi und Jannis Pläschke kamen ins Spiel und brachten neuen Schwung. Die größte Ausgleichschance hatte Mensah kurz vor dem Ende, sein Abschluss verfehlte das Tor jedoch knapp. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 0:1 – der dritten Heimniederlage der Saison.