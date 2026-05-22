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VfV 06 verlängert mit Schulze Kökelsum und Biso
Torhüter bleibt als Nummer eins gesetzt – Angreifer soll seine Trefferquote weiter steigern
Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat die nächsten Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 getroffen. Mit Torhüter Lennart Schulze Kökelsum und Offensivspieler Mahdi Biso verlängerten zwei Leistungsträger ihre Verträge bei der Domstadtelf.
Die Konturen des neuen Hildesheimer Kaders werden zunehmend sichtbar. Nachdem der VfV 06 in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zu- und Abgänge bekanntgegeben hatte, folgten nun zwei weitere Verlängerungen innerhalb des bestehenden Aufgebots.
Sowohl Lennart Schulze Kökelsum als auch Mahdi Biso werden auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberligisten tragen. Beide Spieler waren erst vor einem Jahr an die Pottkuhle gewechselt und konnten sich schnell im Mannschaftsgefüge etablieren.
Schulze Kökelsum bleibt die Nummer eins
Besonders auf der Torhüterposition setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität. Lennart Schulze Kökelsum soll auch künftig als Stammtorwart fungieren. Der 24-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung von Eintracht Braunschweig und sammelte bereits früh Erfahrungen im höherklassigen Fußball.
Neben Einsätzen für die U17 und U23 der Niedersachsen stand der Torhüter zwischenzeitlich auch beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger unter Vertrag. Eine Verletzung warf ihn dort allerdings zurück.
Beim VfV 06 entwickelte sich Schulze Kökelsum in seiner ersten Saison schnell zu einem wichtigen Rückhalt. Parallel arbeitet der Verein daran, die defensive Stabilität insgesamt zu verbessern. Mit U19-Torwart Kristers Millers steht bereits ein weiteres Talent für die Zukunft unter Vertrag. Nach dem Abgang von Tommy Henze bleibt jedoch noch eine Position im Torwartteam offen.
Biso soll offensiv weiter zulegen
Im Angriff ruhen die Hoffnungen weiterhin auf Mahdi Biso. Der 27-Jährige gehört zu den bekanntesten Fußballern aus der Region und durchlief bereits die Jugend des VfV 06. Über Stationen beim SV Bavenstedt und SV Newroz spielte sich der Offensivmann im Herrenbereich in den Fokus. Dort erzielte er in 65 Landesligaspielen insgesamt 56 Treffer.
In seiner ersten Saison nach der Rückkehr zum VfV gelangen ihm nun neun Tore in 26 Einsätzen für die Domstadtelf. Die sportliche Leitung traut dem Angreifer im zweiten Oberligajahr eine weitere Steigerung zu.
Mit den beiden Verlängerungen setzt der VfV 06 seine Personalplanung konsequent fort. Nach mehreren bereits feststehenden Abgängen und ersten Neuzugängen arbeiten die Verantwortlichen weiter am Gerüst für die kommende Spielzeit. Weitere Entscheidungen im Kader sollen zeitnah folgen.