VfV 06 verlängert mit Schulze Kökelsum und Biso

Die Konturen des neuen Hildesheimer Kaders werden zunehmend sichtbar. Nachdem der VfV 06 in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zu- und Abgänge bekanntgegeben hatte, folgten nun zwei weitere Verlängerungen innerhalb des bestehenden Aufgebots. Sowohl Lennart Schulze Kökelsum als auch Mahdi Biso werden auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberligisten tragen. Beide Spieler waren erst vor einem Jahr an die Pottkuhle gewechselt und konnten sich schnell im Mannschaftsgefüge etablieren.

Schulze Kökelsum bleibt die Nummer eins Besonders auf der Torhüterposition setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität. Lennart Schulze Kökelsum soll auch künftig als Stammtorwart fungieren. Der 24-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung von Eintracht Braunschweig und sammelte bereits früh Erfahrungen im höherklassigen Fußball. Neben Einsätzen für die U17 und U23 der Niedersachsen stand der Torhüter zwischenzeitlich auch beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger unter Vertrag. Eine Verletzung warf ihn dort allerdings zurück.