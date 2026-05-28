VfV 06 verlängert mit Gatermann und Akdas

Die Planungen des VfV 06 für die Saison 2026/27 nehmen immer konkretere Formen an. Nachdem zuletzt bereits mehrere Vertragsverlängerungen und Neuzugänge bekanntgegeben wurden, folgten nun die nächsten Entscheidungen: Sowohl Abwehrspieler Klaas Gatermann als auch Mittelfeldakteur Yusuf Akdas werden weiterhin für die Hildesheimer auflaufen.
Beide Spieler gelten innerhalb des Vereins nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich als wichtige Faktoren für die Entwicklung der Mannschaft.
Gatermann nach schwieriger Phase zurück in der Stammelf
Klaas Gatermann war vor einem Jahr vom Landesligisten Germania Bleckenstedt zur Domstadtelf gewechselt und etablierte sich in seiner ersten Saison schnell in der Innenverteidigung. Der 24-Jährige überzeugte insbesondere durch seine körperliche Präsenz und seine Ruhe im Spielaufbau.
Eine Verletzung in der Winterpause stoppte seine Entwicklung zunächst, doch nach längerer Pause kämpfte sich Gatermann zum Saisonende zurück und gehörte zuletzt wieder regelmäßig zur ersten Wahl in der Defensive.
Der VfV sieht in ihm weiterhin einen wichtigen Baustein für die Stabilisierung der Abwehrreihe.
Akdas bleibt Identifikationsfigur
Auch Yusuf Akdas wird seinen Weg beim VfV 06 fortsetzen. Der 28-Jährige zählt mittlerweile zu den erfahrensten Spielern im Kader und absolvierte bislang 123 Pflichtspiele für die Hildesheimer.
Der vielseitige Mittelfeldspieler, intern meist nur „Usco“ genannt, kann im Zentrum mehrere Rollen übernehmen und gilt seit Jahren als wichtiger Verbindungsspieler innerhalb der Mannschaft. „Ich liebe und lebe diesen Verein“, erklärte Akdas im Zuge seiner Vertragsverlängerung.
Seine Laufbahn begann beim Heeßeler SV, ehe er über eine Station beim MTV Celle schließlich nach Hildesheim wechselte.
Mit den beiden Verlängerungen nimmt der neue Kader des VfV 06 zunehmend Konturen an. Nach Vereinsangaben stehen aktuell bereits 17 Spieler für die kommende Spielzeit unter Vertrag. Auch das Trainerteam um Chefcoach Ridha Kitar ist inzwischen komplett besetzt.
Weitere personelle Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen folgen.