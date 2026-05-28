VfV 06 verlängert mit Gatermann und Akdas

Die Planungen des VfV 06 für die Saison 2026/27 nehmen immer konkretere Formen an. Nachdem zuletzt bereits mehrere Vertragsverlängerungen und Neuzugänge bekanntgegeben wurden, folgten nun die nächsten Entscheidungen: Sowohl Abwehrspieler Klaas Gatermann als auch Mittelfeldakteur Yusuf Akdas werden weiterhin für die Hildesheimer auflaufen. Beide Spieler gelten innerhalb des Vereins nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich als wichtige Faktoren für die Entwicklung der Mannschaft.

Gatermann nach schwieriger Phase zurück in der Stammelf Klaas Gatermann war vor einem Jahr vom Landesligisten Germania Bleckenstedt zur Domstadtelf gewechselt und etablierte sich in seiner ersten Saison schnell in der Innenverteidigung. Der 24-Jährige überzeugte insbesondere durch seine körperliche Präsenz und seine Ruhe im Spielaufbau. Eine Verletzung in der Winterpause stoppte seine Entwicklung zunächst, doch nach längerer Pause kämpfte sich Gatermann zum Saisonende zurück und gehörte zuletzt wieder regelmäßig zur ersten Wahl in der Defensive.