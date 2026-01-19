VfV 06 unterliegt Arminia U21 klar im ersten Testspiel

Ausgeglichene erste Phase, Chancen ungenutzt In der Anfangsphase präsentierte sich der VfV 06 durchaus konkurrenzfähig. Bis zur 78. Minute hielten die Gastgeber das Spiel offen und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Bereits in der 18. Minute hatte Suat Fajic die Gäste in Führung gebracht. Das 0:2 durch Julien-Noah Kracht (78.) stellte den Halbzeit- und Endstand nach 90 Minuten her. In der vereinbarten Verlängerung über 30 Minuten machte Arminia Bielefeld schließlich alles klar. Julien-Noah Kracht traf erneut in der 108. und 114. Minute, ehe Monti Theiß in der 119. Minute den 0:5-Endstand herstellte. Die zusätzliche Spielzeit nutzten beide Teams vor allem, um weiteren Akteuren Spielpraxis zu ermöglichen.

Fahmy: „Arminia war einen Schritt weiter“ Trainer Omar Fahmy ordnete die Niederlage realistisch ein: „Man hat gemerkt, dass Arminia mit Blick auf den Punktspielstart in der kommenden Woche bereits weiter war als wir. Bis zum 0:2 hatten wir einige gute Chancen, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. In den zusätzlichen 30 Minuten haben wir dann drei unnötige Gegentore kassiert, aus denen wir unsere Lehren ziehen werden.“ Insgesamt kamen 22 Spieler beim VfV 06 zum Einsatz – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Fokus in dieser Phase der Vorbereitung auf Belastungssteuerung und Kaderbreite liegt.