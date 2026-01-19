Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Reinhard Rehkamp
VfV 06 unterliegt Arminia U21 klar im ersten Testspiel
Der VfV 06 ist mit einer deutlichen Niederlage in das Testspieljahr 2026 gestartet. Gegen die U21 von Arminia Bielefeld unterlag die Domstadtelf nach insgesamt 120 Minuten mit 0:5. Nach der regulären Spielzeit hatte es noch 0:2 gestanden, ehe in der zusätzlichen halben Stunde weitere Gegentreffer folgten.
Ausgeglichene erste Phase, Chancen ungenutzt
In der Anfangsphase präsentierte sich der VfV 06 durchaus konkurrenzfähig. Bis zur 78. Minute hielten die Gastgeber das Spiel offen und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Bereits in der 18. Minute hatte Suat Fajic die Gäste in Führung gebracht. Das 0:2 durch Julien-Noah Kracht (78.) stellte den Halbzeit- und Endstand nach 90 Minuten her.
In der vereinbarten Verlängerung über 30 Minuten machte Arminia Bielefeld schließlich alles klar. Julien-Noah Kracht traf erneut in der 108. und 114. Minute, ehe Monti Theiß in der 119. Minute den 0:5-Endstand herstellte. Die zusätzliche Spielzeit nutzten beide Teams vor allem, um weiteren Akteuren Spielpraxis zu ermöglichen.
Fahmy: „Arminia war einen Schritt weiter“
Trainer Omar Fahmy ordnete die Niederlage realistisch ein: „Man hat gemerkt, dass Arminia mit Blick auf den Punktspielstart in der kommenden Woche bereits weiter war als wir. Bis zum 0:2 hatten wir einige gute Chancen, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. In den zusätzlichen 30 Minuten haben wir dann drei unnötige Gegentore kassiert, aus denen wir unsere Lehren ziehen werden.“
Insgesamt kamen 22 Spieler beim VfV 06 zum Einsatz – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Fokus in dieser Phase der Vorbereitung auf Belastungssteuerung und Kaderbreite liegt.
Rauch feiert Comeback
Ein positives Signal setzte das Comeback von Niklas Rauch. Nach langer Verletzungspause stand der Offensivspieler erstmals wieder auf dem Platz und sammelte wichtige Spielminuten für den weiteren Verlauf der Vorbereitung.
Trotz des klaren Ergebnisses bleibt der Test gegen Arminia Bielefeld ein wichtiger Baustein im Vorbereitungsprogramm. Für den VfV 06 gilt es nun, die gewonnenen Erkenntnisse in den kommenden Einheiten umzusetzen und sich Schritt für Schritt an die Wettkampfform heranzuarbeiten.