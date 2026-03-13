VfV 06 unter Zugzwang – Punkte im Emsland sind Pflicht Domstadtelf will nach Sieg über Egestorf nachlegen – Holthausen/Biene kämpft als Schlusslicht von red · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Für den VfV Borussia 06 Hildesheim zählt am Sonntag nur ein Ergebnis. Beim Auswärtsspiel gegen SV Holthausen/Biene steht die Mannschaft von Ridha Kitar unter Zugzwang, wenn sie ihre Aufholjagd in der Oberliga Niedersachsen fortsetzen will. Nach dem wichtigen Erfolg gegen Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder soll nun der nächste Dreier folgen.

Die Ausgangslage ist klar: Eine Niederlage würde die Chancen im Rennen um die Spitzenplätze frühzeitig deutlich schmälern. Gleichzeitig warnt das Trainerteam davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. Der Aufsteiger aus dem Emsland kann ohne Druck aufspielen und hat zuletzt gezeigt, dass er auch Favoriten vor Probleme stellen kann. Hinspiel als Warnung Das erste Duell der Saison gewann der VfV 06 zwar mit 4:1, doch das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Lange Zeit blieb die Partie offen, erst in der Schlussphase entschieden drei Treffer innerhalb der letzten zehn Minuten die Begegnung.

Auch andere Topteams hatten zuletzt Mühe mit Holthausen/Biene. SV Wilhelmshaven sicherte sich seinen Sieg erst in der Nachspielzeit. Eine frühe Führung wäre daher aus Hildesheimer Sicht besonders wertvoll, um Ruhe und Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Die Offensivreihe um Louis Malina wird dabei eine zentrale Rolle spielen. In der Defensive präsentierte sich die Domstadtelf zuletzt stabil. Das neu formierte Abwehrzentrum mit Niklas Rauch, Sean Reddemann und Nicolo Avellino wirkt eingespielt. Zudem sorgt die Rückkehr von Karsan Doski im Mittelfeld für zusätzliche Stabilität, während Yannik Schulze wieder stärker in den Spielaufbau eingebunden werden kann.