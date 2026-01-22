VfV 06 und Leon Arizanov trennen sich einvernehmlich Der Vertrag des Abwehrspielers wurde im Januar aufgelöst – der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht alles Gute für die Zukunft. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Leon Arizanov

Der VfV 06 Hildesheim und Leon Arizanov gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Abwehrspieler wurde zum Januar im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Verein verabschiedet den 24-Jährigen mit Dank für seinen Einsatz und den besten Wünschen für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg.

Einsätze in Oberliga und Pokal In der laufenden Saison 2025/26 kam Arizanov sowohl in der Oberliga Niedersachsen als auch im Niedersachsenpokal zum Einsatz. Dabei sammelte er Spielminuten in unterschiedlichen Rollen – als Startspieler ebenso wie als Einwechselspieler. Sein längster Einsatz in der Liga waren drei komplette Partien: beim 1:5 gegen Atlas Delmenhorst am 10. August sowie beim 0:2 gegen den Heeslinger SC am 12. Oktober. Weitere Startelf-Minuten absolvierte er beim 0:1 gegen den 1. FC Germania am 14. September.

In mehreren Begegnungen wurde Arizanov eingewechselt, darunter: 23. August: 5:1 gegen FC Verden (4 Minuten), 30. August: 3:2 gegen TSV Wetschen (1 Minute), 21. September: 4:1 gegen Holthausen Biene (24 Minuten, 1 Tor), 24. Oktober: 2:1 gegen MTV Wolfenbüttel (1 Minute) und 2. November: 4:0 gegen Lupo Martini (10 Minuten) Sein persönliches Highlight wird vermutlich der Treffer gegen Holthausen Biene sein, bei dem er als Joker zum deutlichen Heimsieg beitrug.