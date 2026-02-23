VfV 06 überzeugt im Härtetest – 5:0 gegen Einheit Wernigerode Defensive Stabilität und effiziente Offensive prägen souveränen Auftritt auf Kunstrasen von red · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Nach der kurzfristigen Absage des Punktspiels blieb der VfV Borussia 06 Hildesheim im Rhythmus und nutzte das Wochenende für einen zusätzlichen Härtetest. Auf heimischem Kunstrasen zeigte die Mannschaft eine konzentrierte und geschlossene Leistung und besiegte den NOFV-Oberligisten Einheit Wernigerode deutlich mit 5:0.

Defensive Stabilität als Grundlage Besonders bemerkenswert: Auch im dritten Testspiel in Folge blieb die Domstadtelf ohne Gegentor. Die defensive Organisation präsentierte sich über die gesamte Spielzeit diszipliniert und aufmerksam. Abstände stimmten, Zweikämpfe wurden konsequent geführt und gefährliche Situationen frühzeitig bereinigt – ein Zeichen dafür, dass die Abläufe zunehmend greifen. Effizienz vor dem Tor Offensiv nutzte der VfV 06 seine Chancen konsequent. Ein früher Treffer wurde zunächst wegen Abseits aberkannt, doch wenig später brachte Louis Malina die Gastgeber verdient in Führung. Sean Redemann erhöhte nach einer Ecke auf 2:0 und unterstrich die Stärke bei Standardsituationen.

Das 3:0 resultierte aus einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen: Nach Vorlage von Hady El-Saleh vollendete Cenay Üzümcü präzise. In der Schlussphase sorgten Tim Friedrich und Mahdi Biso – nach Vorarbeit von Baghdadi – mit ihren Treffern für den 5:0-Endstand und rundeten eine geschlossene Mannschaftsleistung ab. Feinabstimmung vor der nächsten Aufgabe Das Testspiel diente in erster Linie der weiteren Feinabstimmung. Intensität, Präsenz und Abstimmung auf dem Platz waren deutlich erkennbar – ebenso wie die zunehmende Sicherheit im Spiel gegen den Ball.