VfV 06 überzeugt beim HSC Hannover – Gudra trifft, Millers glänzt

Der VfV 06 Hildesheim hat im kurzfristig anberaumten Testspiel beim klassenhöheren HSC Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt. Über viermal 30 Minuten setzte sich die Domstadtelf mit 1:0 durch und überzeugte dabei über weite Strecken mit einer stabilen und reifen Vorstellung.
Defensive als Fundament des Erfolgs
Besonders die Abwehrarbeit präsentierte sich auf hohem Niveau. Der VfV 06 stand kompakt, ließ nur wenige klare Chancen zu und verteidigte konsequent bis in die Schlussphase. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte U19-Keeper Kristers Millers, der einen sehr starken Eindruck hinterließ.
In den letzten Minuten bewahrte der Nachwuchstorhüter seine Mannschaft mit zwei herausragenden Paraden vor dem Ausgleich und unterstrich damit seine Perspektive für höhere Aufgaben im Oberligakader.
Debüts mit Signalwirkung
Neben Millers nutzten weitere junge Spieler ihre Chance. Neuzugang Nicolo Avellino feierte sein Debüt im Trikot des VfV 06 und fügte sich überzeugend in die Mannschaft ein. Auch U19-Regionalligaspieler Lennart Plat gab ein aufschlussreiches Debüt und zeigte, dass der Verein mit der gezielten Einbindung des Nachwuchses auf dem richtigen Weg ist.
Gudra trifft – und muss verletzt raus
Den einzigen Treffer der Partie erzielte Mick Gudra. Der Offensivspieler nutzte eine Gelegenheit konsequent und sorgte damit für die Entscheidung in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel mit guten Kombinationen auf beiden Seiten.
Überschattet wurde der Erfolg jedoch durch Gudras verletzungsbedingtes Ausscheiden. Eine MRT-Untersuchung soll nun klären, ob eine Knieverletzung vorliegt oder Entwarnung gegeben werden kann.
Blick auf Sonntag bleibt offen
In der laufenden Woche steht für den VfV 06 das reguläre Trainingsprogramm an. Ob das geplante Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Wetschen stattfinden kann, hängt weiterhin von der Wetterentwicklung ab. Der Zustand der Plätze bleibt nach den winterlichen Wochen ein entscheidender Faktor.
Der Test in Hannover hat jedoch gezeigt: Die Domstadtelf ist auf einem guten Weg – defensiv gefestigt, mit mutigen Nachwuchsspielern und der nötigen Wettbewerbsintensität für die anstehende Rückrunde.