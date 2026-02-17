VfV 06 überzeugt beim HSC Hannover – Gudra trifft, Millers glänzt

Defensive als Fundament des Erfolgs Besonders die Abwehrarbeit präsentierte sich auf hohem Niveau. Der VfV 06 stand kompakt, ließ nur wenige klare Chancen zu und verteidigte konsequent bis in die Schlussphase. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte U19-Keeper Kristers Millers, der einen sehr starken Eindruck hinterließ. In den letzten Minuten bewahrte der Nachwuchstorhüter seine Mannschaft mit zwei herausragenden Paraden vor dem Ausgleich und unterstrich damit seine Perspektive für höhere Aufgaben im Oberligakader.

Debüts mit Signalwirkung Neben Millers nutzten weitere junge Spieler ihre Chance. Neuzugang Nicolo Avellino feierte sein Debüt im Trikot des VfV 06 und fügte sich überzeugend in die Mannschaft ein. Auch U19-Regionalligaspieler Lennart Plat gab ein aufschlussreiches Debüt und zeigte, dass der Verein mit der gezielten Einbindung des Nachwuchses auf dem richtigen Weg ist. Gudra trifft – und muss verletzt raus Den einzigen Treffer der Partie erzielte Mick Gudra. Der Offensivspieler nutzte eine Gelegenheit konsequent und sorgte damit für die Entscheidung in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel mit guten Kombinationen auf beiden Seiten.