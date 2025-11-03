VfV 06 übernimmt Tabellenführung

Auf dem kleinen und extrem schnellen Kunstrasen an der Wolfsburger Hubertusstraße brauchte die Kitar-Elf rund 15 Minuten, um sich auf die Bedingungen einzustellen. Danach aber dominierte die Domstadtelf klar das Geschehen. In der 17. Minute brachte Mick Gudra seine Mannschaft mit einem strammen Linksschuss aus zwölf Metern in Führung – der Auftakt zu einem souveränen Nachmittag.

Defensiv bildeten Klaas Gatermann, Tom Kinitz und Yannik Schulze einen kompakten Verbund, während Karsan Doski und Thomas Kellogg Case im Mittelfeld die Kontrolle übernahmen. Mehrfach wurde der VfV 06 nach Standards gefährlich, einmal traf Mahdi Biso per Freistoß die Latte.

Zweite Halbzeit mit klaren Verhältnissen

Nach dem Seitenwechsel kam Lupo kurz auf, ehe sich Lennart Schulze Kökelsum mit zwei Glanztaten auszeichnen konnte. Danach übernahm wieder Hildesheim das Kommando. In der 58. Minute traf Tim Friedrich nach schöner Kombination zum 2:0 – erst eine Minute zuvor war er für Doski eingewechselt worden.

In der Schlussphase spielte sich der VfV 06 in einen Rausch: Louis Malina, nach 70 Minuten für Fred Mensah gekommen, bereitete zwei weitere Treffer mustergültig vor. Zunächst erhöhte Gudra mit seinem zweiten Tor (76.), ehe Biso nach einem starken Zusammenspiel mit Malina (81.) zum Endstand traf.

Einen emotionalen Moment gab es in der 80. Minute, als Sean Redemann nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback feierte – und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Blick nach vorn: Jetzt Gejagter

Mit nun 27 Punkten führt der VfV 06 die Oberliga an, zwei Zähler vor Egestorf-Langreder. Die Hildesheimer blieben auch im vierten Auswärtsspiel ohne Punktverlust. „Das war ein reifer, abgeklärter Auftritt – genau so wollen wir weitermachen“, resümierte Trainer Ridha Kitar.

USI Lupo Martini Wolfsburg – VfV Borussia 06 Hildesheim 0:4

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (63. Robin Dreesen), Athanasios Palanis, Yassin Jemai, Giosue Tortora (63. Osman Altin), Bangin Bakir, Aziz Kiy, Ian Schlangen (76. Elia Cirrone), Romeo Kumor (61. Arlind Sadiku), Julian Wöhner (46. Marlo Moretti) - Trainer: Kevin Schulze

VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann (80. Sean Redemann), Karsan Doski (57. Tim Friedrich), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (81. Leon Arizanov), Thomas Kellogg Case (69. Maximilian Kohl), Fred Mc Mensah Quarshie (69. Louis Malina), Mahdi Kahled Biso - Trainer: Ridha Kitar

Schiedsrichter: Felix Tiemann (Lastrup ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Mick Gudra (17.), 0:2 Tim Friedrich (58.), 0:3 Mick Gudra (76.), 0:4 Mahdi Kahled Biso (81.)