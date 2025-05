– Foto: Reinhard Rehkamp

VfV 06 trotzt Atlas Delmenhorst ein Remis ab 2:2 beim Aufstiegsaspiranten – Fred Mensah trifft doppelt und verlängert seinen Vertrag Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. SV Atlas Del

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat am Samstagabend mit einer engagierten Leistung für eine kleine Überraschung in der Oberliga Niedersachsen gesorgt. Beim heimstarken Aufstiegsanwärter SV Atlas Delmenhorst holte die Mannschaft von Ridhar Kitar ein verdientes 2:2-Unentschieden und verhinderte damit einen möglichen Sprung des Gegners auf einen der beiden Aufstiegsplätze.

Im Fokus stand einmal mehr Fred Mc Mensah Quarshie, der mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels avancierte – und direkt im Anschluss seine Vertragsverlängerung bekannt gab. Der 22-Jährige bleibt auch in der kommenden Saison an der Pottkuhle und soll weiter eine tragende Rolle in der Offensive einnehmen. Sa., 10.05.2025, 18:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 2 2 Abpfiff

Die Partie im Stadion Düsternort begann denkbar ungünstig für die Gäste. Bereits in der ersten Minute nutzte Atlas-Angreifer Steffen Rohwedder einen Abstimmungsfehler im Hildesheimer Mittelfeld zur frühen Führung. Doch der VfV 06 fing sich schnell, übernahm in der Folge weite Teile des Spiels die Kontrolle und kam durch den agilen Tim Friedrich zu zwei guten Ausgleichschancen. In der 39. Minute war es dann soweit: Nach schöner Vorarbeit von Erhan Yilmaz traf Fred Mensah zum verdienten 1:1. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Hildesheim selbstbewusst. In der 57. Minute verwertete Mensah eine Vorlage von Rezzan Bilmez zur 2:1-Führung. Atlas fand lange Zeit keine Antwort auf das kontrollierte Spiel der Domstadtelf. Erst in der Schlussphase wurde Delmenhorst druckvoller – und kam nach einem Foul von Jo-Willem Tewes an der Strafraumgrenze per Foulelfmeter durch Lamine Diop zum Ausgleich (86.).