VfV 06 treibt Personalplanung voran

Beim VfV Borussia 06 Hildesheim schreiten die Planungen für die neue Spielzeit weiter zügig voran. Nach der Verpflichtung von Spielmacher Mick Gudra vom Regionalligameister TSV Havelse wurden am Montag zwei weitere Personalentscheidungen bekanntgegeben: Maximilian Kohl und Tim Friedrich haben ihre Verträge verlängert und bleiben der Domstadtelf auch in der kommenden Saison erhalten.

Tim Friedrich, gebürtiger Hildesheimer und einst beim VfR Ochtersum sowie SV Bavenstedt aktiv, feierte in dieser Saison sein Oberliga-Debüt. Der 23-Jährige absolvierte bislang 21 Partien, überzeugte durch Dynamik und Einsatz auf der rechten Seite und konnte sich auch als Torschütze in Szene setzen.

„Beide Spieler haben großes Entwicklungspotenzial und passen sportlich wie charakterlich hervorragend in unser Konzept“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy. Die Vertragsverlängerungen seien ein wichtiges Signal für die geplante Kaderstruktur der kommenden Saison.

Auf der anderen Seite stehen auch drei Abgänge fest: Erhan Yilmaz, Can Gökdemir und Nikos Elfert verlassen den VfV 06 und schließen sich zur neuen Spielzeit dem Landesligisten STK Eilvese an. Der Tabellenzweite der Landesliga Hannover wird von Michael Elfert, dem Vater von Nikos, trainiert und peilt in der kommenden Saison mit einem verstärkten Kader den Aufstieg in die Oberliga an.