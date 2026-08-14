VfV 06 sucht nach dem Fehlstart die Antwort Hildesheim empfängt den Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Der VfV Borussia 06 Hildesheim steht bereits am zweiten Spieltag unter Druck. Nach dem 0:5 beim SC Spelle-Venhaus und dem Rücktritt von Trainer Ridha Kitar wartet mit dem SV Vorwärts Nordhorn ein selbstbewusst gestarteter Aufsteiger. Die Gäste kommen als Tabellenvierter ins FES, Hildesheim ist Schlusslicht.

Der Saisonstart hätte für den VfV 06 kaum schwieriger verlaufen können. Beim SC Spelle-Venhaus unterlag die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit 0:5 und steht damit nach dem ersten Spieltag auf dem 16. und letzten Tabellenplatz. Nur eine Woche später muss Hildesheim bereits auf die nächste Herausforderung reagieren. Wenige Stunden nach der Niederlage in Spelle informierte Ridha Kitar die Vereinsverantwortlichen über seinen Rücktritt. Bis eine Nachfolgelösung gefunden ist, übernehmen die bisherigen Co-Trainer Dome Franke und Hassan El Saleh die Mannschaft. Beide kennen den Kader aus der täglichen Arbeit und sollen zunächst für Stabilität sorgen.

Das Heimspiel am Samstag um 16 Uhr im FES ist damit zugleich die erste Partie unter der Interimsleitung des Duos. Nach Angaben des Vereins sei die Stimmung während der Trainingswoche gut gewesen. Die Mannschaft wolle die deutliche Auftaktniederlage möglichst schnell hinter sich lassen. Nordhorn kommt mit Rückenwind Der Gegner reist dagegen mit drei Punkten im Gepäck nach Hildesheim. Der SV Vorwärts Nordhorn besiegte am ersten Spieltag den Aufsteiger SV Drochtersen/Assel II mit 2:0 und steht damit auf dem vierten Tabellenplatz. Der Meister der Landesliga Weser-Ems hat den Sprung in die Oberliga somit erfolgreich bewältigt.