VfV 06 startet mit Pokalkracher gegen Atlas Delmenhorst in die Saison

Der Pflichtspielauftakt der Saison 2025/26 hat es gleich in sich: Am Sonntag um 16 Uhr empfängt der VfV 06 Hildesheim im Friedrich-Ebert-Stadion den amtierenden Pokalsieger Atlas Delmenhorst zur ersten Runde des NFV-Krombacher-Pokals. Eine Woche vor dem Oberliga-Start kommt es damit zur ersten von zwei Duellen in kurzer Folge mit dem langjährigen Kontrahenten.