VfV 06 startet mit 4:1-Auswärtssieg in die neue Saison

Der VfV 06 Hildesheim ist mit einem rundum gelungenen Tag in die neue Saison gestartet – auf und neben dem Platz. Zunächst versammelten sich am Samstagmittag zahlreiche Spieler, Trainer, Betreuer und Fans auf dem Vereinsgelände an der Lucienvörder Allee zum Saisonauftaktfest. Bei sommerlichem Wetter sorgten ein Kuddel-Muddel-Mix-Turnier, Torwandschießen, eine Hüpfburg und kulinarische Angebote für einen stimmungsvollen Rahmen.

Die Gelegenheit nutzten viele Besucher, um die Neuzugänge im Oberligateam und bei den A-Junioren kennenzulernen. Besonders auffällig war die Präsenz vieler Jugendspieler aus der neu gegründeten Spielgemeinschaft mit Türk Gücü. Die Organisation des gelungenen Treffens lag bei Maik Thomas und Robert Weissenborn.

Am Abend stand dann der sportliche Teil an: Die Domstadtelf reiste zum ersten Testspiel der Vorbereitung zum Hessenligisten KSV Baunatal. Dort präsentierte sich das Team von Cheftrainer Ridhar Kitar und Co-Trainer Dominik Franke vor allem in der ersten Hälfte stark und abgeklärt. Die Treffer zum 4:1-Erfolg erzielten Mick Gudra, Louis Malina, Carlos Christel und Mahdi Biso. Baunatal gelang in der Schlussminute lediglich der Ehrentreffer.