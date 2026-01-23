Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Reinhard Rehkamp
VfV 06 startet in Phase zwei der Vorbereitung
Testspiel gegen den SV Bovenden soll nach Fehlstart Struktur und Stabilität bringen
Mit dem zweiten Abschnitt der Wintervorbereitung schlägt der VfV 06 Hildesheim am Samstag ein neues Kapitel auf. Ab 15 Uhr empfängt die Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz der Dieter-Bettels-Arena – direkt am Stadion – den Landesligisten SV Bovenden. Nach dem missglückten Auftakt gegen Arminia Bielefelds Bundesligareserve steht nun weniger das Ergebnis als vielmehr die sportliche Entwicklung im Vordergrund.
Gegner aus dem soliden Mittelfeld
Der SV Bovenden reist als etablierter Landesligist aus Südniedersachsen an. Nach Abschluss der Hinrunde rangiert das Team im gesicherten Mittelfeld der Braunschweig-Landesliga. Zwar konnte Bovenden bislang keinen Druck auf die Spitzenteams aus Gifhorn und Vorsfelde ausüben, präsentiert sich jedoch insgesamt stabil und unangenehm zu bespielen – ein passender Prüfstein für den nächsten Schritt der VfV-Vorbereitung.
Fokus auf Rhythmus und Punktspielniveau
Für die Mannschaft von Ridhar Kitar und Omar Fahmy geht es nach dem schlechten Start ins Jahr nun darum, wieder Tritt zu fassen. In der zweiten Phase der Vorbereitung soll sich das Team schrittweise jener Punktspielqualität annähern, die nötig ist, um in der Oberliga Niedersachsen erneut oben angreifen zu können. Entscheidender als das nackte Resultat sind dabei Struktur, Intensität und die Umsetzung taktischer Vorgaben.
Insgesamt haben Kitar und Fahmy fünf Testspiele für die Wintervorbereitung angesetzt. Nach der Partie gegen Bovenden wartet ein anspruchsvoller Abstecher in den gehobenen Bremer Amateurbereich: Auswärtsduelle beim SV Hemelingen und beim Bremer SV sollen zusätzliche Standortbestimmungen liefern. Den Schlusspunkt der Vorbereitung bildet ein Heimspiel gegen den Regionalligisten aus Schöningen.
Die Marschroute ist klar: Mit jedem Testspiel soll die Leistungskurve steigen – damit der VfV 06 pünktlich zum Pflichtspielauftakt wieder auf Betriebstemperatur ist.