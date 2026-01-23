VfV 06 startet in Phase zwei der Vorbereitung

Gegner aus dem soliden Mittelfeld

Der SV Bovenden reist als etablierter Landesligist aus Südniedersachsen an. Nach Abschluss der Hinrunde rangiert das Team im gesicherten Mittelfeld der Braunschweig-Landesliga. Zwar konnte Bovenden bislang keinen Druck auf die Spitzenteams aus Gifhorn und Vorsfelde ausüben, präsentiert sich jedoch insgesamt stabil und unangenehm zu bespielen – ein passender Prüfstein für den nächsten Schritt der VfV-Vorbereitung.

Fokus auf Rhythmus und Punktspielniveau

Für die Mannschaft von Ridhar Kitar und Omar Fahmy geht es nach dem schlechten Start ins Jahr nun darum, wieder Tritt zu fassen. In der zweiten Phase der Vorbereitung soll sich das Team schrittweise jener Punktspielqualität annähern, die nötig ist, um in der Oberliga Niedersachsen erneut oben angreifen zu können. Entscheidender als das nackte Resultat sind dabei Struktur, Intensität und die Umsetzung taktischer Vorgaben.