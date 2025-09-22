VfV 06 sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt

Der VfV 06 Hildesheim hat bei seiner Mitgliederversammlung ein rundum positives Zwischenfazit gezogen. Präsident Michael Salge, Vorsitzender Achim Balkhoff und Sportvorstand Omar Fahmy präsentierten vor den Mitgliedern eine Entwicklung, die sowohl im sportlichen Bereich als auch in der Vereinsstruktur auf Stabilität und Fortschritt setzt. Zentrale Themen waren dabei die neue Flutlichtanlage, der Ausbau des Jugendbereichs und die sportliche Perspektive der Oberligamannschaft.

Die Mitglieder dankten dem aktuellen Führungsteam für die geleistete Arbeit – Präsident Michael Salge und Vizepräsident Helmut Löhr wurden einstimmig im Amt bestätigt. Die Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand folgen turnusgemäß 2026.

Ein besonderer Dank galt Helmuth Löhr und Robert Weißenborn, die Planung und Umsetzung der neuen Stadion-Flutlichtanlage maßgeblich verantwortet hatten. Sie sei nicht nur infrastrukturell ein Fortschritt, sondern auch eine notwendige Bedingung für höhere Spielklassen. Die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren, Privatpersonen und die Stadt Hildesheim (70.000 Euro) wurde ausdrücklich gewürdigt.

In seinem Geschäftsbericht erinnerte Achim Balkhoff an die besondere Rolle des VfV 06 im Hildesheimer Fußball und sprach sich dafür aus, diesen Anspruch weiterhin mit Leben zu füllen. Er nannte die DFB-Pokalteilnahme nach 46 Jahren und die starke Entwicklung der A-Junioren in der Regionalliga Nord als sportliche Meilensteine. Auch die strukturelle Neuordnung innerhalb des Vorstands mit klaren Ressortzuständigkeiten habe sich bewährt.

Jugend, Integration und Nachhaltigkeit als Kernziele

Maik Thomas, stellvertretender Vorsitzender, hob die Bedeutung des „Wir-Gefühls“ innerhalb der Vereinsgemeinschaft hervor. In diesem Zusammenhang lobte er auch die seit Kurzem bestehende Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Türk Gücü. Mit ihr könne der Verein mittlerweile in allen Altersklassen von der G-Jugend bis zur U19 ein kontinuierliches Fußballangebot machen. Über 150 Wechsel im Jugendbereich mussten zuletzt organisatorisch begleitet werden – eine Herausforderung, die mit großem ehrenamtlichen Einsatz gestemmt wurde.

Sportvorstand Omar Fahmy richtete den Blick auf die Leistungsabteilung. Der Umbruch zur neuen Oberliga-Saison sei bewusst gewählt worden, die Qualität im Kader hoch, das Ziel ein Platz in der Spitzengruppe. Gleichzeitig sehe man in der erfolgreichen U19 ein langfristiges Fundament für die nachhaltige Weiterentwicklung der 1. Mannschaft. Auch gesellschaftliche Verantwortung werde in den Blick genommen – Integration, Familienförderung und Nachhaltigkeit seien fest verankerte Elemente des Vereinsprofils.

Wirtschaftliche Grundlage bleibt essenziell

Präsident Michael Salge unterstrich in seinem Bericht die wirtschaftliche Basis des Vereins. Ohne die treue Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft sei ein Spielbetrieb auf aktuellem Niveau nicht möglich. Auch die Förderung durch die Stadt – etwa beim Flutlichtbau – sei ein wichtiges Signal. Für die Sommermonate sei zudem eine neue Zusammenarbeit mit den Hildesheim Invaders angedacht, um die Stadionnutzung weiter zu optimieren.

Abschließend betonte Salge die Bedeutung des Ehrenamtes. Der EVI-Cup sei hierfür das beste Beispiel: ein finanziell bedeutendes Hallenturnier für den Verein, das jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr unter Mithilfe zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer organisiert werde.

Mit einem klaren Bekenntnis zur weiteren Professionalisierung und tiefen Verankerung in der Stadtgesellschaft sieht sich der VfV 06 Hildesheim gut aufgestellt – sportlich wie strukturell.