VfV 06 setzt Testserie fort – Arminia Hannover zu Gast

Rhythmus statt Winterpause

Angesichts zahlreicher witterungsbedingter Spielausfälle nutzt der VfV 06 jede Möglichkeit, im Wettkampfmodus zu bleiben. Die Partie gegen Arminia Hannover fügt sich nahtlos in die jüngste Serie kurzfristig organisierter Tests ein, mit denen Trainer Ridhar Kitar die Mannschaft auf Betriebstemperatur hält.

Nächster Prüfstein vor möglichem Punktspielstart

Der Gegner aus Hannover bietet eine weitere Gelegenheit zur Standortbestimmung. Nach dem überzeugenden Auftritt beim HSC Hannover und dem ordentlichen Test gegen den FSV Schöningen soll das Spiel zusätzliche Erkenntnisse liefern – insbesondere mit Blick auf Stabilität, Abstimmung und die Integration junger Spieler.