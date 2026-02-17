Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfV 06 setzt Testserie fort – Arminia Hannover zu Gast
Kurzfristig angesetzte Partie auf Kunstrasen soll Spielrhythmus sichern
Der VfV 06 Hildesheim bleibt in Bewegung: Kurzfristig hat die Domstadtelf ein weiteres Testspiel angesetzt. Am Mittwoch, 18. Februar, empfängt das Team um 18:45 Uhr den SV Arminia Hannover auf dem Kunstrasenplatz der Dieter-Bettels-Fußballarena.
Rhythmus statt Winterpause
Angesichts zahlreicher witterungsbedingter Spielausfälle nutzt der VfV 06 jede Möglichkeit, im Wettkampfmodus zu bleiben. Die Partie gegen Arminia Hannover fügt sich nahtlos in die jüngste Serie kurzfristig organisierter Tests ein, mit denen Trainer Ridhar Kitar die Mannschaft auf Betriebstemperatur hält.
Nächster Prüfstein vor möglichem Punktspielstart
Der Gegner aus Hannover bietet eine weitere Gelegenheit zur Standortbestimmung. Nach dem überzeugenden Auftritt beim HSC Hannover und dem ordentlichen Test gegen den FSV Schöningen soll das Spiel zusätzliche Erkenntnisse liefern – insbesondere mit Blick auf Stabilität, Abstimmung und die Integration junger Spieler.
Ob und wann der reguläre Spielbetrieb in der Oberliga Niedersachsen wieder aufgenommen werden kann, bleibt weiterhin abhängig von der Wetterlage. Bis dahin gilt: Jeder Test zählt.