VfV 06 setzt auf Kontinuität: Kitar verlängert bis 2027

Die Vereinsführung setzt damit bewusst auf Kontinuität. Präsident Michael Salge und Vorsitzender Achim Balkhoff verstehen die Verlängerung als strategisches Signal: Der eingeschlagene Weg soll ohne personelle Unruhe fortgeführt werden – insbesondere mit Blick auf das laufende Rennen um die Aufstiegsplätze.

Mitten in der entscheidenden Phase der Oberliga-Saison schafft der VfV 06 Klarheit auf der Schlüsselposition an der Seitenlinie. Der Vertrag mit Chefcoach Ridha Kitar wurde um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Zuvor war Kitar im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig tätig und verantwortete unter anderem die U23 der Niedersachsen. Seine Erfahrung im Übergang zwischen Jugend- und Herrenbereich prägt auch seine Arbeit in Hildesheim.

Der 54-jährige Kitar hatte die Mannschaft vor einem Jahr übernommen und gemeinsam mit Sportvorstand Omar Fahmy einen tiefgreifenden Umbruch eingeleitet. Zwölf Neuzugänge prägten die Neuausrichtung, die den VfV 06 wieder in die Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen geführt hat.

Die Zielsetzung des Vereins bleibt unverändert ambitioniert: der Aufstieg in die Regionalliga Nord. Der neue Vertrag gilt daher ligaunabhängig sowohl für die Oberliga Niedersachsen als auch für die vierthöchste Spielklasse. Entsprechende Lizenzanträge für die Saison 2026/27 wurden bereits gestellt.

Kitar selbst betont die positive Entwicklung der vergangenen Monate. Nach einem schwierigen Start in die Rückrunde habe die Mannschaft Stabilität, Qualität und Zusammenhalt gezeigt. Nun gehe es darum, im verbleibenden Programm das Maximum herauszuholen.

Nachwuchs rückt in den Fokus

Auch Sportvorstand Omar Fahmy unterstützt die Entscheidung ausdrücklich. Kitar stehe für fachliche Klarheit, Verlässlichkeit und strukturiertes Arbeiten. Gerade in herausfordernden Phasen habe er die Fähigkeit bewiesen, die Mannschaft zu stabilisieren und gezielt weiterzuentwickeln.

Die langfristige Besetzung der Trainerposition gilt intern als wesentlicher Baustein für die sportliche Planung und die strategische Ausrichtung des Vereins.

Ein zentrales Element der künftigen Kaderplanung bleibt die Integration eigener Talente. Die U19 des VfV 06 zählt aktuell zu den erfolgreichsten Teams im Verein: Tabellenführer in der Regionalliga Nord, Halbfinalist im Niedersachsenpokal und nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert.

Diese Entwicklung soll sich künftig noch stärker im Oberligakader widerspiegeln. Kitar und Fahmy planen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – mit einer Mischung aus gezielten Verstärkungen und eigener Nachwuchsarbeit.

Die Vertragsverlängerung schafft dafür die notwendige Planungssicherheit – und setzt ein klares Zeichen für die sportliche Zukunft des VfV 06.