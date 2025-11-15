VfV 06: Platz unbespielbar – Revanche gegen LSK verschoben

Das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel des VfV Borussia 06 Hildesheim beim Lüneburger SK Hansa fällt aus. Aufgrund der anhaltend schlechten Wetterverhältnisse und des durchnässten Rasens an den Sülzwiesen erklärten die Verantwortlichen den Platz für unbespielbar. Die Begegnung des 15. Spieltages in der Oberliga Niedersachsen wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Damit endet die Hinrunde für den VfV 06 nicht wie geplant an diesem Wochenende. Nach dem bereits verlegten Heimspiel gegen den BSV Rehden (Nachholtermin: 14. Februar) ist es bereits die zweite Verschiebung innerhalb weniger Wochen. Die Mannschaft von Ridha Kitar bleibt mit 27 Punkten auf Tabellenplatz zwei und befindet sich weiterhin im Soll.